بالخطوات..كيف تقسط مشترياتك مع البنوك؟

تقدم العديد من البنوك العاملة بمصر، خدمات تقسيط المشتريات لعلائها، من خلال تقسيط قيمة مشترياتهم من أي سلع على فترة زمنية محددة وبأقل أسعار الفادة.

وتوضح "الفجر" من خلال التقرير التالى، كيفية والشروط الزمة لتقسيط المشتريات مع البنوك خاصة في بنكي التجاري الددولى والبنك العربي الافريقي، الذين يوفرو تلك الخدمات.

البنك التجاري الدولى بتوفير نظامين للتقسيط وهما التقسيط بدون فوائد والتقسيط بفوائد :

أولًا: نظام التقسيط بفوائد :

يمكنك تقسيط معاملاتك على جميع بطاقات CIB الائتمانية على اقساط مريحة خلال فترة من 6 إلى 36 شهر.

كيف تستفيد من "نظام التقسيط الفوائد" في ثلاث خطوات بسيطة؟

1- لابد من اصدار بطاقة ائتمانية من البنك التجاري الدولى.

2-استخدم اي من بطاقات CIB الائتمانية في مشترياتك اليومية او السحب النقدي من على ماكينة الـصراف الآلي بقيمة 500 جم حتى الرصيد المتاح بالبطاقة الائتماني.

3- اختر القسط المناسب لك بتحديد مدة التقسيط من 6 إلى 36 شهر​

​نظام التقسيط في المتاجر: يوفر البنك التقسيط من خلال العديد من المتاجر التى يتعامل معهت، حيث يمكن للعميل أن يطلب من التاجر تقسيط المعاملة، و المدة المناسبة واستمتع بأقساط مريحة وبفائدة أقل حسب مدة التقسيط.

ثانيًا: نظام التقسيط بدون فوائد:

يوفر البنك التجاري الدولى التقسيط بدون فائدة عند الشراء من شبكة المتاجر المختلفة المتعاقدة مع البنك، وتلك الشبكة من المتاجر موضحة عبر موقعة الالكتروني.





أنظمة التقسيط من البنك العربي الافريقي:

يوفر البنك العربي الأفريقي نظام التقسيط للعديد من المشتريات وبفائدة قليلة.

وقال بنك العربي الافريقي إن نظام التقسيط على المشتريات والمبالغ المسحوبة نقدياً يوفر الكثير من المزايا لحامليها، حيث تتيح إمكانية تقسيط المشتروات بحد ادنى من 1000 جم بأقل فائدة شهرية على فترة من 6 إلى 60 شهر.





مزايا نظام التقسيط المشتريات من البنك العربي الأفريقي:

1-يمكن تحويل قيمة المشتريات النقدية الي أقساط شهرية متساوية.

2-الحد الأدنى لطلب التقسيط 1,000 جنيه مصري والحد الأقصى هو 80% من اجمالي الحد الائتماني للبطاقة.

3-يتم تحديد مدة السداد علي حسب رغبة حامل البطاقة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبحد أقصي 60 شهر.

4- لا يوجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط.

5- نظام التقسيط متاح على أي عملية شراء من أي تاجر داخل وخارج مصر.

6- يتم احتساب عمولة سداد مبكر بواقع 4% على المبلغ المتبقي.





يوفر البنك ايضًا نظام التقسيط على السحب النقدي والذي يتمير بالأتى:

1-تحويل المبالغ المسحوبة نقدياً الي أقساط شهرية متساوية

2- الحد الأدنى لطلب التقسيط 1,000 جنيه مصري والحد الأقصى هو 90% من اجمالي الحد الائتماني للبطاقة

3- يتم تحديد مدة السداد علي حسب رغبة حامل البطاقة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبحد أقصي 60 شهر

4- لا يوجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط

5- لا يتم احتساب الفائدة اليومية على السحب النقدي

6-يتم احتساب فائدة نظام التقسيط على المبالغ المسحوبة نقدياً بالإضافة الى مصاريف السحب النقدى

7- يتم احتساب عمولة سداد مبكر بواقع 4% على المبلغ المتبقي في حالة طلب التسوية المبكر

8- يمكن للعميل طلب تقسيط عملية سحب نقدي – في خلال 10 أيام عمل من عملية السحب – وطلب التسوية.