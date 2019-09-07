فايلر يركز على التمرير السريع في تقسيمة الأهلي ومران بدني للاعبين

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أجرى السويسري زينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وركز المدير الفني السويسري للفريق الأحمر خلال هذه التقسيمة على ضرورة اللعب من لمسة واحدة في مساحات ضيقة.



وشارك في هذه التقسيمة محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسين السيد ومحمود متولي ومحمد هاني وحسام عاشور وأيمن أشرف ومروان محسن.





30 دقيقة تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران المسائي





خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدد من الوحدات البدنية المختلفة في بداية مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري.



واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة في إطار البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة.



يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية ليلة يوم 11 سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة كانو سبورت.