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تصريحات "بيكيه" تكشف ضعف شخصية "فالفيردي" في برشلونة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:33 م
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تصريحات بيكيه تكشف ضعف شخصية فالفيردي في برشلونة
بيكيه
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علاء خليف
 
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انتشرت تصريحات للمدافع الاسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة اليوم السبت، يؤكد فيها علي سفره لـ"أورلاندو" في الولايات المتحدة الأمريكية الموسم الماضي لحضور بطولة التنس المفتوحة العام الماضي، دون الحصول على إذن مدربه أرنستو فالفيردي.

وجاءت تصريحات "بيكيه" التي نقلتها صحيفة "ماركا" الاسبانية: " أنه في بداية الموسم الماضي، طلب من مدربه فالفيردي السفر لمتابعة بعض أعماله ومشاريعه الخاصة، ولم يخبره برغبته في السفر إلي أورلاندو لحضور بطولة التنس، لكن المدرب رفض سفره".

وأضاف: " بعد مباراة السوبر الاسباني ضد إشبيلية وإحرازي هدفًا، عدت وكررت الطلب مرة أخري على المدرب للسماح لي بالسفر من أجل مشاريعي، وأكد أنه سيغيب عن التدريبات فقط وسيعود قبل المباراة التالية".

وتابع: "المدرب وافق في البداية لكنه عاد ورفض عندما علم أنها ستكون رحلة طويلة، ولكنني سافرت دون علمه وعندما عدت فزنا بالمباراة.

وعلق الصحفي الاسباني روجير توريللو لصحيفة "الموندو ديبورتيفو": "سفر بيكيه بدون إذن فالفيردي، هذا دليل على القوة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون في غرفة ملابس البارسا، والمدرب لم يعد هو المهيمن على هذه الأمور لسوء الحظ".

وكان "بيكيه" خرج وكذب التصريحات المنسوبة له وقال: "أصبح التلاعب بتصريحاتنا في وسائل الاعلام أمر سهل ، لخلق جدل وإثارة أكثر ، تفسير كلامي بالسفر لـأورلاندو دون إذن المدرب هو جنون".

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المزيد عن: فالفيردي جيرارد بيكيه برشلونة النادي الكتالوني الدوري الاسباني أمريكا
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