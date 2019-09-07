الأهلي يفاجئ الجميع.. أنباء مفاوضات الهلال مع الربيعي "كاذبة"

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أنهى المسئولون في النادي الأهلي السعودي، الجدل حول الأنباء التي تتردد عن نية الأهلي، تقديم شكوى ضد الهلال، بسبب مفاوضاته السرية مع محمد الربيعي، رغم عدم دخوله الفترة الحرة.



ونفى أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقديم شكوى ضد الهلال.



وقال الإعلامي والناقد الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد": "تواصلت مع الصائغ شخصيًا، وأكدلي أن أنباء تفاوض الهلال مع الربيعي، كاذبة وعارية تمامًا عن الصحة".



وأضاف: "مثل هذه الشائعات هدفها الإضرار بنادي الهلال، وأن هذا الأمر ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ 10 سنوات ماضية".



وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة، عبدالله بترجي، قد قررت تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.



وأضافت التقارير أن الربيعي، مصر على الانتقال إلى الهلال، ويرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الأهلي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.





ووفقا ولائحة الاحتراف المحلية، فإن الهلال كان مهددا بعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية؛ وذلك استنادا لما تنص عليه اللائحة من ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.



