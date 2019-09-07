شعور بالانتفاخ وألم في البطن.. تعرف على أعراض سرطان الخصية

يعد ظهور كتلة صغيرة مثل حبة البازلاء على الخصية، علامة لسرطان الخصية، وقد تظهر علامات وأعراض أخرى تدل على إصابتك بهذا المرض، ونعرض لكم الأعراض التي يتعرض لها الشخص واللي تتمثل في الآتي:





-شعور بانتفاخ وزيادة حجم الخصية





-الشعور بالألم وعدم الراحة في كيس الصفن





-ألم أسفل البطن





-انكماش في الخصية





-الشعور بالألم عند لمس الثدي وزيادة حجمه





-تجمع السوائل في كيس الصفن





كما تظهر أعراض أخرى مثل:





-ألم أسفل الظهر





-فقدان الوزن





-البلوغ المبكر





-شعور بالارتباك





-ضيق في التنفس





-انتفاخ العقد الليمفاوية





-الصداع المستمر





العوامل التي تزيد من خطر الإصابة به، نذكر منها ما يأتي:





-المعاناة من الخصية المعلّقة





-نمو الخصية بطريقة غير طبيعية





-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الخصية





-العمر؛ فقد وجد أنّ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة هم أكثر الفئات





العمرية إصابة بسرطان الخصية





-الانتماء للعرق الأبيض





علاج سرطان الخصية





العلاج الإشعاعي: يعتمد هذا العلاج على استخدام أشعة ذات طاقة مرتفعة، للقضاء على الخلايا السرطانية.





العلاج الكيميائي: يعتمد هذا العلاج على استخدام الأدوية بهدف قتل الخلايا السرطانية.





الجراحة: قد يتم إجراء بعض العمليات الجراحية والتي تتمثّل بإزالة إحدى أو كلا الخصيتين.





ظهور سرطان الخصية وأكثر الأماكن انتشار





وتنتشر سرطان الخصية بنسبة كبيرة بين الرجال القوقازيين ونادر حدوثه بين الرجال من أصول إفريقية، ولا يعدّ شائع في آسيا وأفريقيا.





وتضاعفت الإصابة في جميع أنحاء العالم منذ عام 1960، مع أعلى معدلات الانتشار في الدول الإسكندنافية وألمانيا ونيوزيلندا.





كما تضاعفت الإصابة بين الأفارقة الأمريكيين من عام 1988 إلى 2001 بالانحياز تجاه ورم منوي، تشير زيادة نقص الأهمية في حدوث المراحل الأولى من سرطان الخصية خلال هذا الإطار الزمني أن الزيادة الكلية لم تكن نتيجة زيادة الوعي بهذا المرض.





على الرغم من شيوع سرطان الخصية بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-40 سنة، فإن له ثلاث قمم: الرضاعة وحتى سن الرابعة وteratomas والأورام كيس الصفار، الذين تتراوح أعمارهم 25-40 سنة في مرحلة ما بعد البلوغ seminomas وnonseminomas، وابتداء من سن 60 وseminomas spermatocytic.





يعدّ ورم الخلية الجرثومية في الخصية هو أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الرجال الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا.





وهناك عامل خطر رئيسي لتطور سرطان الخصية هو اختفاء الخصيتين (عدم نزول الخصيتين)، وانه يعتقد عموما أن وجود ورم يمكن أن يساهم في اختفاء الخصيتين، عندما يرتيط حدوث اختفاء الخصيتين بالورم اذًا يرجح أن يكون الورم كبير.





ومن عوامل الخطورة الأخرى الفتق الإربي، والنكاف، والتهاب الخصية، يرتبط النشاط البدني بانخفاض الخطر أما نمط الحياة المستقرة يرتبط بزيادة الخطر.





كما يرتبط ظهور علامات الذكور في وقت مبكر بزيادة الخطورة، ويمكن أن تعكس كل هذه الهرمونات الداخلية أو البيئية.