احتجاجات في ألمانيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

احتشد متظاهرون ينتمون لجماعة "أوقفوا الانقلاب" في وسط العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، احتجاجاً على احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





وقال المحتجون الذي جمعوا توقيعات على عريضة، إنهم يريدون الدفاع عن الديمقراطية في بريطانيا، بعد أن أمر رئيس وزرائها بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع قبل الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 أكتوبر .





وجاء في العريضة التي يجمع المحتجون توقيعات عليها: "هذا التعليق المحسوب للبرلمان تهديد للديمقراطية في بريطانيا إذ يثير أزمة دستورية في وقت يشهد أزمة وطنية".





ويعتزم المحتجون تسليم العريضة للسفير البريطاني في ألمانيا.



وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد تخلت عن محاولات في مجلس الشيوخ بالبرلمان لمنع قانون يهدف الى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق.





ومهدت هذه الخطوة الطريق لكون جونسون مطالبًا بالطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد ثلاثة أشهر إلى الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي تم إعادة التفاوض عليه مع الكتلة بحلول منتصف شهر أكتوبر.





وقال جونسون إنه يعارض التمديد وأنه مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لزم الأمر.





وقدم أعضاء حزب المحافظين في مجلس الشيوخ بالبرلمان سلسلة من التعديلات في محاولة لركض عقارب الساعة على مشروع قانون التأخير ومنع إقراره قبل تعليق البرلمان يوم الاثنين.