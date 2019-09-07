شاهد.. آخر ما كتب العالم النووي المصري المتوفي بالمغرب على "فيس بوك"

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نشر العالم المصري، المتوفي في المغرب والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أبو بكر عبدالمنعم رمضان، صورًا له من فعاليات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة مراكش فى المغرب، خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قبل وفاته، مشيدا خلالها بفعاليات المؤتمر.

وكتب العالم المصري على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الاجتماع النهائى لورشة عمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في المناطق الساحلية، من خلال تطبيق الأدوات النظرية والنووية، سبتمبر 2019 ، مراكش، المغرب".





وفي أول رد فعل رسمي، على وفاة العالم المصري، أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانا تؤكد فيه متابعتها مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، أسباب وفاة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، والذي توفى في مدينة مراكش المغربية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر.

وأضاف البيان الصادر صباح اليوم السبت، أن السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم، أكد أن العالم المصري أبو بكر رمضان، قد توفى الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مؤكدًا السفير المصري أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.







