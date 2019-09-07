تشجيعاً للفرص الاستثمارية.. محافظ الوادي الجديد يقدم تسهيلات كبير لمشروع زراعي كامل على مساحة 200 فدان



وأكد الزملوط بأن المحافظة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المشروعات الاستثمارية الإنتاجية المتكاملة علي أرض المحافظة، مؤكدا بأن التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات تسهم في وضع الوادي الجديد علي الخريطة الاستثمارية الجاذبة علي المستوي الإقليمي والدولي.



والجدير بالذكر أن، محافظة الوادى الجديد أعلنت عن فرص استثمار كبرى للمواطنين وصغار وكبار المستثمرين تشمل مشاريع زراعية وصناعية وسياحية وحيوانية وخدمية بمراكز المحافظة الخمسة.

كما أن محافظة استطاعت حوالى 32 مشروع للمواطنين وصغار وكبار المتسمرين فى كافة المجالات وذلك عن طريق طرحها بمكتب الاستمثار بديوان عام المحافظة والتى تشمل:



(المشروعات الزراعية المتكاملة):

1 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 429 فدان

2 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 400 فدان

3 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان

4 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان

5 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان

6 – استصلاح وزراعة علي مياة الصرف الزراعي بركة موط – الداخلة 10000 فدان

7 – استصلاح زراعي صناعي – غرب الموهوب – الداخلة 600 فدان

8 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان

9 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان

10 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان

11 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان

12 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان

13 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان

14 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – القلمون – الداخلة 200 فدان

15 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 250 فدان

16 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 100 فدان

17 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 176 فدان

18 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – القلمون – الداخلة 200 فدان



ثانيًا: المشروعات السياحية:

19 – قرية سياحية وترفيهية – الفرافرة 24،5 فدان

20 – قرية سياحية استشفائية – شمال الفرافرة 10 فدان

21 – قرية سياحية وترفيهية – موشية – الداخلة 20 فدان

22 – مخيم سياحي استشفائي – جوار مطار الفرافرة 10 فدان



ثالثًا: المشروعات الصناعية:

23 – مصنع تدوير مخلفات النخيل – الدهوس – الداخلة 12 فدان

24 – مصنع تعبئة مياة طبيعية ببلاط 21000 متر مربع

25 – مصنع تعبئة مياة طبيعية – الفرافرة 2822متر مربع

26 – مصنع طوب طفلي – الخارجة 10000 متر مربع

27 – مصنع طوب طفلي- بلاط 42000 متر مربع

28 – مركز تجميع وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية – الفرافرة 2500 متر مربع

29 – مركز تجميع وفرز وتبعئة الحاصلات الزراعية – غرب الموهوب الداخلة 2990 متر مربع



رابعًا: المشروعات الخدمية

30 – مركز طبي متكامل – الفرافرة – 1200م2

31 – محطة طاقة شمسية باريس – 200 فدان

32 – مدرسة خاصة – مدينة الخارجة – 5450م

قام، صباح اليوم السبت،اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة الداخلة مشروع زراعي وإنتاج حيواني بقرية الموهوب بمركز الداخلة والمقام علي مساحة 200 فدان بهدف زراعة نخيل ومحاصيل مختلفة، بالإضافة إلي مشروع إنتاج حيواني قائم علي زراعات الشعير والبرسيم،وذلك في إطار جوالاته التفقدية للمشروعات التنموية بمراكز المحافظة.