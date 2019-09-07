تشجيعاً للفرص الاستثمارية.. محافظ الوادي الجديد يقدم تسهيلات كبير لمشروع زراعي كامل على مساحة 200 فدان
السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:19 م
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هدير محمود
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قام، صباح اليوم السبت،اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة الداخلة مشروع زراعي وإنتاج حيواني بقرية الموهوب بمركز الداخلة والمقام علي مساحة 200 فدان بهدف زراعة نخيل ومحاصيل مختلفة، بالإضافة إلي مشروع إنتاج حيواني قائم علي زراعات الشعير والبرسيم،وذلك في إطار جوالاته التفقدية للمشروعات التنموية بمراكز المحافظة.
وأكد الزملوط بأن المحافظة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المشروعات الاستثمارية الإنتاجية المتكاملة علي أرض المحافظة، مؤكدا بأن التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات تسهم في وضع الوادي الجديد علي الخريطة الاستثمارية الجاذبة علي المستوي الإقليمي والدولي.
والجدير بالذكر أن، محافظة الوادى الجديد أعلنت عن فرص استثمار كبرى للمواطنين وصغار وكبار المستثمرين تشمل مشاريع زراعية وصناعية وسياحية وحيوانية وخدمية بمراكز المحافظة الخمسة.
كما أن محافظة استطاعت حوالى 32 مشروع للمواطنين وصغار وكبار المتسمرين فى كافة المجالات وذلك عن طريق طرحها بمكتب الاستمثار بديوان عام المحافظة والتى تشمل:
(المشروعات الزراعية المتكاملة):
1 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 429 فدان
2 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 400 فدان
3 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان
4 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان
5 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان
6 – استصلاح وزراعة علي مياة الصرف الزراعي بركة موط – الداخلة 10000 فدان
7 – استصلاح زراعي صناعي – غرب الموهوب – الداخلة 600 فدان
8 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
9 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
10 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
11 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
12 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
13 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
14 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – القلمون – الداخلة 200 فدان
15 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 250 فدان
16 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 100 فدان
17 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 176 فدان
18 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – القلمون – الداخلة 200 فدان
ثانيًا: المشروعات السياحية:
19 – قرية سياحية وترفيهية – الفرافرة 24،5 فدان
20 – قرية سياحية استشفائية – شمال الفرافرة 10 فدان
21 – قرية سياحية وترفيهية – موشية – الداخلة 20 فدان
22 – مخيم سياحي استشفائي – جوار مطار الفرافرة 10 فدان
ثالثًا: المشروعات الصناعية:
23 – مصنع تدوير مخلفات النخيل – الدهوس – الداخلة 12 فدان
24 – مصنع تعبئة مياة طبيعية ببلاط 21000 متر مربع
25 – مصنع تعبئة مياة طبيعية – الفرافرة 2822متر مربع
26 – مصنع طوب طفلي – الخارجة 10000 متر مربع
27 – مصنع طوب طفلي- بلاط 42000 متر مربع
28 – مركز تجميع وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية – الفرافرة 2500 متر مربع
29 – مركز تجميع وفرز وتبعئة الحاصلات الزراعية – غرب الموهوب الداخلة 2990 متر مربع
رابعًا: المشروعات الخدمية
30 – مركز طبي متكامل – الفرافرة – 1200م2
31 – محطة طاقة شمسية باريس – 200 فدان
32 – مدرسة خاصة – مدينة الخارجة – 5450م
وأكد الزملوط بأن المحافظة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المشروعات الاستثمارية الإنتاجية المتكاملة علي أرض المحافظة، مؤكدا بأن التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات تسهم في وضع الوادي الجديد علي الخريطة الاستثمارية الجاذبة علي المستوي الإقليمي والدولي.
والجدير بالذكر أن، محافظة الوادى الجديد أعلنت عن فرص استثمار كبرى للمواطنين وصغار وكبار المستثمرين تشمل مشاريع زراعية وصناعية وسياحية وحيوانية وخدمية بمراكز المحافظة الخمسة.
كما أن محافظة استطاعت حوالى 32 مشروع للمواطنين وصغار وكبار المتسمرين فى كافة المجالات وذلك عن طريق طرحها بمكتب الاستمثار بديوان عام المحافظة والتى تشمل:
(المشروعات الزراعية المتكاملة):
1 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 429 فدان
2 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 400 فدان
3 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان
4 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان
5 – استصلاح وزراعة وانتاج حيواني بمنطقة سهل بركة – الفرافرة 200 فدان
6 – استصلاح وزراعة علي مياة الصرف الزراعي بركة موط – الداخلة 10000 فدان
7 – استصلاح زراعي صناعي – غرب الموهوب – الداخلة 600 فدان
8 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
9 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
10 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
11 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
12 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
13 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 200 فدان
14 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – القلمون – الداخلة 200 فدان
15 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 250 فدان
16 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 100 فدان
17 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – غرب الموهوب – الداخلة 176 فدان
18 – استصلاح زراعي انتاج حيواني – القلمون – الداخلة 200 فدان
ثانيًا: المشروعات السياحية:
19 – قرية سياحية وترفيهية – الفرافرة 24،5 فدان
20 – قرية سياحية استشفائية – شمال الفرافرة 10 فدان
21 – قرية سياحية وترفيهية – موشية – الداخلة 20 فدان
22 – مخيم سياحي استشفائي – جوار مطار الفرافرة 10 فدان
ثالثًا: المشروعات الصناعية:
23 – مصنع تدوير مخلفات النخيل – الدهوس – الداخلة 12 فدان
24 – مصنع تعبئة مياة طبيعية ببلاط 21000 متر مربع
25 – مصنع تعبئة مياة طبيعية – الفرافرة 2822متر مربع
26 – مصنع طوب طفلي – الخارجة 10000 متر مربع
27 – مصنع طوب طفلي- بلاط 42000 متر مربع
28 – مركز تجميع وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية – الفرافرة 2500 متر مربع
29 – مركز تجميع وفرز وتبعئة الحاصلات الزراعية – غرب الموهوب الداخلة 2990 متر مربع
رابعًا: المشروعات الخدمية
30 – مركز طبي متكامل – الفرافرة – 1200م2
31 – محطة طاقة شمسية باريس – 200 فدان
32 – مدرسة خاصة – مدينة الخارجة – 5450م
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