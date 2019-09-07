بيكيه يكشف مفاجأة مدوية حول سفره إلى أمريكا دون إذن "فالفيردي"
السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:16 م
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علاء خليف
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آثارت تصريحات منسوبة للاسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة جدلًا كبيرًا بعدما كشف عن سفره لـ"أورلاندو" في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور بطولة التنس المفتوحة العام الماضي، دون الحصول على إذن مدربه أرنستو فالفيردي.
وكانت صحيفة "ماركا" الاسبانية نقلت تصريحات على لسان "بيكيه" يقول فيها: " أنه في بداية الموسم الماضي، طلب من مدربه فالفيردي السفر لمتابعة بعض أعماله ومشاريعه الخاصة، ولم يخبره برغبته في السفر إلي أورلاندو لحضور بطولة التنس، لكن المدرب رفض سفره".
وأضاف: " بعد مباراة السوبر الاسباني ضد إشبيلية وإحرازي هدفًا، عدت وكررت الطلب مرة أخري على المدرب للسماح لي بالسفر من أجل مشاريعي، وأكد أنه سيغيب عن التدريبات فقط وسيعود قبل المباراة التالية، والمدرب وافق في البداية لكنه عاد ورفض عندما علم أنها ستكون رحلة طويلة، ولكنني سافرت دون علمه وعندما عدت فزنا بالمباراة.
وخرجت تصريحات جديدة قبل قليل لـ"بيكيه" يكذب فيها التصريحات المنسوبة له دون إذن مدربه وقال: "أصبح التلاعب بتصريحاتنا في وسائل الاعلام أمر سهل ، لخلق جدل وإثارة أكثر ، تفسير كلامي بالسفر لـأورلاندو دون إذن المدرب هو جنون".
ويعتبر "بيكيه" من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها أرنستو فالفيردي لقيادة خط دفاع الفريق الكتالوني، حيث أنه يمتلك خبرات كبيرة، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب والبطولات على مدار سنوات طويلة.
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