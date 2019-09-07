جونسون: لن أتوسل للاتحاد الأوروبي لتمديد موعد "البريكست"
السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:33 م
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الفجر - وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، في رسالة إلى نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني، مؤكدًا أنه لن يطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد والمقرر في 31 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وقال جونسون في رسالته التي نشرتها صحف بريطانية، إن مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أمر لن أفعله أبدًا".
جاء ذلك بعد ساعات من إقرار مجلس اللوردات البريطاني لقانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوربي "بريكستط دون التوصل لاتفاق، الأمر الذي قد يدفع بوريس جونسون إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبمجرد موافقة الملكة على القانون والمقررة، الاثنين، سيكون لدى جونسون مطلب قانوني لطلب التمديد في حالة عدم وجود صفقة مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، وفقاً لشبكة "CNN".
وكان جونسون، قال خلال خطاب له في يوركشاير، الخميس، إنه "يفضل الموت في حفرة بدلًا من طلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وذكرت صحيفة التليغراف، أن جونسون كتب إلى أعضاء حزب المحافظين يوم الجمعة، قائلًا: "لقد أصدروا للتو قانونًا يُجبرني على التوسل إلى بروكسل لتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا شيء لن أفعله أبدًا".
وكان بوريس جونسون، قد تلقى، هزيمة مذلة من مجلس العموم البريطاني، بعدما وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تشريع، يهدف إلى منع حكومة جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 327 صوتا، مقابل 299 صوتا لصالح الخطة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ووصفت وسائل الإعلام البريطانية بأن هذا القرار بمثابة "هزيمة مذلة" لجونسون.
وقالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية إن جونسون يفقد السيطرة على ملف "بريكست"، بفقدانه أغلبية البرلمان، بعدما حظي بالهزيمة الثانية على التوالي، وقالت كذلك صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن تلك الصفعة الثانية قد تثير الشكوك حول مستقبل جونسون في الحكومة البريطانية، قبل أن يتلقى بعدها الصفعة الثالثة برفض الانتخابات المبكرة.
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بحلول 31 من أكتوبر المقبل.
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