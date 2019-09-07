مدبولي: الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك محور كل ٢٥ كيلو

عبر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، عن سعادته بتواجده بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن الزيارة بدأت اليوم بمحور كوبري سمالوط، مشيرا إلى أنه من المشروعات القومية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك محور كل ٢٥ كيلو، مشيرا إلى أن تكلفته وصلت إلى ١.٥ مليار جنيه وهذا المشروع عملاق لتحقيق هدفه بوجود محور تنموي بالصعيد يربط شرق وغرب مصر.





وأشار مدبولي إلى أنه زار مستشفي سمالوط العام للوقف على أعمال تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم افتتاحها في يناير المقبل، كما سيتم افتتاح مستشفى التأمين الصحي في أول العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت تحدي لإعادة بناء هذه المستشفيات لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن هناك ٣ مستشفيات يبدؤون العمل في أول ٢٠٢٠ بمحافظة المنيا.









وأكد مدبولي انه تفقد مشروع شارع مصر الذي يقدم خدمات للشباب، كما تفقد مشروع تطوير الكورنيش، مشيرا إلى أنه سوف ينتهي المشروع بنهاية العام المالي الجاري، موضحا أنه زار المتحف الاتوني وناقش مع وزير الآثار سرعة الانتهاء من المشروع المتحف.





وقال مدبولي انه عقد جلسة مع نواب المحافظة للتعرف علي مشكلات المحافظة، لافتا انه اشتكى من قلة دخول الصرف الصحي في بعض القرى، لافتا إلى أنه كانت تغطية ٣٠. ٪؜ للقرى في الصرف الصحي وهناك مشروعات شبه انتهت وسوف تدخل حيّز التنفيذ وتصل إلي ٨٠٪؜.





كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ المتحف الآتوني، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.





من جانبه أكد وزير الآثار أن الوزارة بدأت أعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني في عام 2003، على مساحة إجمالية تبلغ 25 فداناً بطول 600 م على كورنيش النيل.





حيث تم طرح المشروع على ثلاث مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني والمباني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتيريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.





أما المرحلة الثانية من مشروع المتحف شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، مؤكدا الوزير أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، مستعرضاً أهم هذه المعوقات أمام رئيس الوزراء.





وتابع الوزير: إن المرحلة الثانية ممتدة في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.





وأوضح وزير الآثار، أن العمل توقف بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.



