كونتي يتلقى أخبارًا سارة خلال فترة التوقف الدولي
السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:10 م
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عمر عبدالعزيز
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تلقى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي خبر رائع، حيث ان المدافع المميز سيتفان دي فراي قد عاد لتوه إلى تدريبات الفريق، بعد إصابته في عمليات الإحماء قبل مباراة ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدرب الإيطالي يأمل أن يكون اللاعب متاحًا لمباراة أودينيزي القادمة في السيريا آي، كذلك يعمل الأوروجوياني دييجو جودين بجد للوصول لأفضل حالة بدنية؛ بعد ظهوره الأول أمام كالياري.
وأضافت "كوريري" أنه خلال اليوم وغدًا سيكونان يومي راحة للفريق، ويوم الإثنين ستستأنف التدريبات من جديد، وسيكون هناك التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سمح له منتخب تشيلي بالعودة لميلانو، بعدما شارك أمام المنتخب الأرجنتيني لمدة 90 دقيقة.
وفي سياق منفصل ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن أنطونيو كونتي، قد طلب من إدارة ناديه العمل على التعاقد مع نجم يوفنتوس الدولي الأرجنتيني، باولو ديبالا.
وأشار الموقع إلى أن إنتر ميلان كان ضمن المهتمين بالتوقيع مع ديبالا خلال سوق الإنتقالات الصيفية المنصرمة , ولكن اللاعب الأرجنتيني فضل البقاء والإستمرار رفقة السيدة العجوز.
ومن الجدير بالذكر أن باولو ديبالا صاحب الـ25 عاماً يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 قادماً من باليرمو، وخاض مع السيدة العجوز 182 مباراة في كل المسابقات وسجل 78 هدفاً وصنع 31 هدفاً.
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