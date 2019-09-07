كونتي يتلقى أخبارًا سارة خلال فترة التوقف الدولي

تلقى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي خبر رائع، حيث ان المدافع المميز سيتفان دي فراي قد عاد لتوه إلى تدريبات الفريق، بعد إصابته في عمليات الإحماء قبل مباراة ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدرب الإيطالي يأمل أن يكون اللاعب متاحًا لمباراة أودينيزي القادمة في السيريا آي، كذلك يعمل الأوروجوياني دييجو جودين بجد للوصول لأفضل حالة بدنية؛ بعد ظهوره الأول أمام كالياري.





وأضافت "كوريري" أنه خلال اليوم وغدًا سيكونان يومي راحة للفريق، ويوم الإثنين ستستأنف التدريبات من جديد، وسيكون هناك التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سمح له منتخب تشيلي بالعودة لميلانو، بعدما شارك أمام المنتخب الأرجنتيني لمدة 90 دقيقة.



