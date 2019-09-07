برشلونة يُخطط لإستعادة "قلب الأسد"

يخطط نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو، للإستعانة بأحد نجوم الفريق القدامي لتولي منصبًا إداريًا داخل النادي الكتالوني خلال المرحلة القادمة.





وأكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية اليوم السبت، أن نادي برشلونة بدأ مفاوضات رسمية مع أسطورة النادي الكتالوني "بويول" لتولي منصب المدير الرياضي للنادي خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة الإدارة للإستفادة من نجوم الفريق السابقين أصحاب الخبرات الكبيرة لتطوير أداء العمل داخل قلعة "كامب نو".





واعترف "بارتوميو" في تصريحاته أمس لقناة نادي برشلونة بالتفاوض مع "بويول" لشغل منصب المدير الرياضي للنادي وقال: "نحن نتحدث مع بويول لكي يعود إلى النادي كمدير رياضي، أتمني عودته مرة أخري بعدما خضع لتدريبات في الخارج مثلما فعل فيكتور فالديز وباتريك كلايفرت، الأمر ليس طارئ، ولكننا بالتأكيد نحتاجه".





ومن ناحية أخري أكد "بارتوميو" أن النادي لا يفكر في الدخول في مفاوضات جديدة للتعاقد مع البرازيلي نيمار لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يطلب منه التعاقد مع اللاعب البرازيلي، وأن قرار المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم اللاعب كان قرارًا نابعًا من إدارة النادي التي كانت تري ضرورة وجوده مع الفريق.





الجدير بالذكر أن نادي برشلونة فشل في الوصول إلي اتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لضم "نيمار" هذا الصيف.



