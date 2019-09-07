لوكاكو: لهذا السبب اخترت إنتر ميلان.. وجماهيرنا هي الأوفى
السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:01 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكد النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان، أن الإنتر هو النادي الإيطالي الذي أراد الإنتقال له، بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.
وأضاف لوكاكو في تصريحات صحفية: "كان تواجد كونتي عنصراً مهماً في قراري. أعتقد بأن إيطاليا مكان جميل للعيش فيه، وأنا شخص يحب اكتشاف الثقافات المختلفة وسعيد لتواجدي هنا".
وواصل قائلاً: "مغادرة الملعب بسبب العنصرية؟ لا أعتقد ذلك. لكنني أعتقد بأنه يجب أن يتم اتخاذ موقفاً ضدها. لأن العنصرية شيء يجب الرد عليه".
وتابع في نفس السياق: "كرة القدم أمراً دولياً ومتعددة الثقافات، وإذا كنت ترغب حقًا في جذب أفضل اللاعبين في العالم، فيجب عليك الترحيب بهم بأذرع مفتوحة".
وأردف لوكاكو: "NotForEveryone" ؟ شعار مثالي للنادي، لأن مشجعي الإنتر مخلصون للغاية، وذلك ليس شيئًا للجميع".
وأتم لوكاكو بقوله: "في كل لقاء الملعب ممتلئ بالجماهير، ودائماً نفس الأشخاص على نفس المقاعد. ومن الرائع أن أكون جزء من ذلك. الإنتر نادٍ تعشقه جماهيره بإخلاص".
ومن الجدير بالذكر ان لوكاكو قد انتقل إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.
Advertisements
- إنتر ميلان يحسم مصير إيكاردي
- إنتر ميلان يحارب يوفنتوس على نجم مانشستر يونايتد
- الإنتر يتفق مع مهاجم مانشستر يونايتد للعب ضمن صفوفه
- لوكاكو يقترب من إنتر ميلان
- وكيل أعمال لوكاكو يحفز إنتر ميلان لضمه
- مانشستر يونايتد يصدم إنتر ميلان ويطلب مبلغ ضخم للتخلي عن لوكاكو
- عرض جديد من إنتر ميلان لضم لوكاكو
- اليونايتد يصدم الإنتر في صفقة لوكاكو
- إنتر ميلان يعاود محاولاته للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد
- رسميا.. إنتر ميلان يضم سانشيز معاراً من اليونايتد
المزيد عن: لوكاكو كونتي كرة القدم والعنصرية انتر ميلان العنصرية الدوري الايطاليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر