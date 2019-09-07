لوكاكو: لهذا السبب اخترت إنتر ميلان.. وجماهيرنا هي الأوفى

أكد النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان، أن الإنتر هو النادي الإيطالي الذي أراد الإنتقال له، بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

وأضاف لوكاكو في تصريحات صحفية: "كان تواجد كونتي عنصراً مهماً في قراري. أعتقد بأن إيطاليا مكان جميل للعيش فيه، وأنا شخص يحب اكتشاف الثقافات المختلفة وسعيد لتواجدي هنا".





وواصل قائلاً: "مغادرة الملعب بسبب العنصرية؟ لا أعتقد ذلك. لكنني أعتقد بأنه يجب أن يتم اتخاذ موقفاً ضدها. لأن العنصرية شيء يجب الرد عليه".





وتابع في نفس السياق: "كرة القدم أمراً دولياً ومتعددة الثقافات، وإذا كنت ترغب حقًا في جذب أفضل اللاعبين في العالم، فيجب عليك الترحيب بهم بأذرع مفتوحة".





وأردف لوكاكو: "NotForEveryone" ؟ شعار مثالي للنادي، لأن مشجعي الإنتر مخلصون للغاية، وذلك ليس شيئًا للجميع".





وأتم لوكاكو بقوله: "في كل لقاء الملعب ممتلئ بالجماهير، ودائماً نفس الأشخاص على نفس المقاعد. ومن الرائع أن أكون جزء من ذلك. الإنتر نادٍ تعشقه جماهيره بإخلاص".



