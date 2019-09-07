صدمة جديدة لريال مدريد وزيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن صدمة جديدة تنتظر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد بشأن الصفقة التي طلب ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية ولكن الإدارة المدريدية فشلت في تحقيق هذا الطلب.





وكان زيدان يصر على التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلا أن إدارة ناديه رفضت فكرة التفريط في خدماته وبالتالي أغلقت كل الطرق الممكنة لرحيله عن "أولد ترافورد" هذا الصيف.





وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يتخذ أولى خطواته للتجديد مع بوجبا حيثُ اتصلوا بالفعل بوكيل أعمال اللاعب مينو رايولا لتجديد العلاقة التعاقدية بينهما والتي تنتهي في يونيو 2021.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حاول ضم بوجبا ولكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت بيعه بأقل من 180 - 200 مليون يورو وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة لإدارة فلورنتينو بيريز ولذلك فشلت الصفقة.





وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يفقد الأمل وسيحاول ضمه في فترة انتقالات الشتاء أو حتى الصيف المقبل 2020 وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2021 وإذا لم يجدد سيتم تخفيض المطالب المادية بعد ذلك من إدارة أولد ترافورد.





وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أيضاً خلال تقريرها اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يحاولون تجديد عقد بوجبا وهناك مفاوضات جادة مع مينو رايولا وكيل أعماله لتجنب مسألة تخفيض القيمة المادية حال عدم التجديد.





وانتقل بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2016 قادماً من يوفنتوس في صفقة كلفت الشياطين مبلغ 105 مليون يورو ليحطم الرقم القياسي السابق لجاريث بيل.