انطلاق الدورة 35 للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي

تحت شعار "مهرجان من أجل التنمية" انطلقت أمس الجمعة فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين 35 للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي وتختتم غدا الأحد 8 سبتمبر 2019.

وسجّلت هذه الدورة مشاركة فرق من تونس وليبيا والجزائر. وتضمن برنامج اليوم الافتتاحي عروضا فلكلورية متنوعة لمختلف الفرق المشاركة جسدت العرس في الوطن العربي وأفراح البادية ولوحات في الفروسية وترويض المهاري ومداخلات شعرية بالإضافة إلى حفل فني أحيته الفنانة ناجحة جمال.

وتواصلت اليوم السبت فقرات المهرجان من خلال سباقات في المداوري وترويض الخيول والهجن و4 سباقات سرعة خيول عربية أصيلة بتنظيم من شركة سباق الخيل بالإضافة إلى سهرات فنية في القرية السياحية التي تحتضن أيضا عكاظية شعر دولية ولوحات حول عادات وتقاليد المنطقة وخيام للأفراح والعادات للبلدان المشاركة.

وتختتم الدورة غدا الأحد بكرنفال المدينة وعروض أخرى في المداوري والفروسية وفقرات خاصة بالعادات والتقاليد وحفل فني ساهر يحييه الشاب بشير.