مفاجأة.. ضغوط لإجبار "فايلر" على التخلص من نجم الأهلي

الزمالك يتسلل إلى الجزيرة لخطف نجم الأهلي.. ورسالة تقربه من ميت عقبة



الأهلي يخشى من غدر الزمالك في صفقة حسين السيد





أحمد مرتضى يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي



وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال في الساعات الماضية بظهير النادي الأهلي حسين السيد من أجل جس نبضه في ارتداء فانلة الزمالك في الفترة القادمة والبحث عن ترانزيت خارجي من أجل حسم الصفقة بعيدًا عن إدارة القلعة الحمراء.



وجاء ذلك من جانب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بعد خروج حسين السيد الظهير الأيسر من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر فضلًا عن صعوبة مشاركته مع الأهلي مع المدير الفني الجديد السويسري فايلر في ظل وجود التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء مما يعني انعدام فرصه مع فايلر بالفريق. وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال في الساعات الماضية بظهير النادي الأهلي حسين السيد من أجل جس نبضه في ارتداء فانلة الزمالك في الفترة القادمة والبحث عن ترانزيت خارجي من أجل حسم الصفقة بعيدًا عن إدارة القلعة الحمراء.وجاء ذلك من جانب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بعد خروج حسين السيد الظهير الأيسر من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر فضلًا عن صعوبة مشاركته مع الأهلي مع المدير الفني الجديد السويسري فايلر في ظل وجود التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء مما يعني انعدام فرصه مع فايلر بالفريق.

يمارس مسؤولو النادي الأهلي ضغوطًا على السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر من أجل إقناعه برحيل حسين السيد الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وعاد حسين السيد من الاتفاق السعودي إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم الماضي ولكنه لم يشارك تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، مما دفعه للتفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء من جديد في الميركاتو الصيفي الحالي.ويسعى جهاز الكرة بالنادي الأهلي في الوقت الحالي إلى إقناع فايلر المدير الفني السويسري بفتح الباب أمام رحيل حسين السيد الظهير الأيسر بغض النظر عن مستواه الفني مع الفريق في التدريبات منذ توليه المهمة بشكل رسمي عقب رحيل لاسارتي.ويرغب الأهلي في التخلص من حسين السيد على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الحالي بحجة وجود 3 لاعبين في مركزه هم التونسي علي معلول والصفقة الجديدة محمود وحيد بالإضافة إلى أيمن أشرف مما يصعب من مشاركته مع الأهلي ويجعله صداع مزمن في رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.دخل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في مفاوضات جادة مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية تمهيدًا للتعاقد معه سواء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو يناير المقبل في الميركاتو الشتوي.وأعلن النادي الأهلي عن قيد حسين السيد في القائمة المحلية منذ أيام للموسم الجديد خوفًا من رحيله مجانًا أو إلى الغريم التقليدي الزمالك في الفترة القادمة.