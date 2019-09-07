جوارديولا الجديد.. من المدرب الأنسب لخلافة "فالفيردي" في برشلونة؟





أصبح أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير بالموسم الحالي، حيث حصد 4 نقاط فقط من 3 مباريات خاضها البرسا بالدوري الاسباني حتي الآن، خسر أمام أتليتك بلباو 1-0، ثم تغلب على ريال بيتيس 5-2 وتعادل مع أوساسونا 1-1، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا.





وانتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية حول تفكير إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو في الإطاحة بـ"فالفيردي" من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد يستطيع أن يعيد الفريق الكتالوني للمسار الصحيح، وينافس علي كافة البطولات المحلية والقارية بالموسم الحالي، خاصة وأن الإدارة لديها طموح كبير للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.









وكشفت تقارير صحفية عن بعض المدربين المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لـ"فالفيردي"، ويأتي في مقدمتهم المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام والذي أحدث طفرة كبيرة مع بطل هولندا، وقدم عروضًا قوية رفقة أياكس خلال الفترة الماضية، وقاده للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بأداء ونتائج أبهرت جميع متابعي البطولة.





مشوار "تين هاج" التدريبي





بدأ إيريك تين هاج مسيرته التدريبية عام 2009، وتولي القيادة الفنية لعدة أندية أوروبية خلال مشواره التدريبي وجاءت التجارب التدريبية للمدرب الهولندي على النحو التالي:









- 2009 / 2010: مدربًا مساعدًا لفريق بي إس أيندهوفن

- 2012 / 2013: مديرًا فنيًا لفريق جو أهيد إيجلز الهولندي

- 2014 / 2015: مدربًا لفريق الشباب بنادي بايرن ميونيخ الألماني

- 2015 / 2016: مديرًا فنيًا لفريق إف سي أوتريخت الألماني

- 2017 / 2018: مديرًا فنيًا لفريق أياكس أمستردام الهولندي





وحقق المدرب الهولندي عدة بطولات خلال مشواره التدريبي القصير، حيث توج بلقب بطولة الدوري الهولندي وكأس هولندا مع فريق أياكس موسم 2018 / 2019، وكذلك حصد مع الفريق كأس السوبر الهولندي (درع يوهان كرويف)، كما حصل على جائزة "رينو ميتشيلز" كأفضل مدرب بالدوري الهولندي عامي 2016، 2019.





لماذا "تين هاج" الخيار الأنسب لقيادة "برشلونة"؟





ويعتبر تين هاج خيارًا مثاليًا لقيادة فريق برشلونة الأسباني، خاصة وأن فكره التدريبي والتكتيك الذي يعتمد عليه وطريقة لعبه تناسب كثيرًا البرسا، حيث يعتمد على طريقة "تيكي تاكا" وهي المفضلة للفريق الكتالوني، ويأتي ذلك نتيجة أنه اكتسب كثيرًا من خبرات وفلسفة مدرب برشلونة السابق بيب جوارديولا صاحب المسيرة الناجحة مع البلوجرانا، حيث كان "هاج" مدربًا لفريق الشباب في بايرن ميونيخ عندما كان "بيب" يقود الفريق الأول بالنادي البافاري، وتعلم منه كثيرًا.









ويعتمد "تين هاج" علي الأسلوب الهجومي في اللعب ويفضل طريقة لعب 3-3-4 وهي الطريقة المفضلة أيضًا لـ"جوارديولا" والذي حقق خلال مشواره مع البرسا 14 بطولة، ويعتمد "هاج" على بناء الهجمات من الخلف والمساحات المفتوحة في دفاعات المنافسين، ووجود لاعبين مثل ميسي وجريزمان وسواريز سوف يساعده على تنفيذ استراتيجيته بشكل مثالي، ويستطيع المدرب الهولندي إعادة المتعة لأداء برشلونة والذي فقدها الفريق تحت قيادة "فالفيردي".





الجدير بالذكر أن "تين هاج" ليس المرشح الوحيد لقيادة برشلونة، ولكن هناك بعض الخيارات المطروحة أمام النادي الكتالوني إذا فكر في الإطاحة بـ"فالفيردي" منهم، روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، ولوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، ورونالدو كومان مدرب منتخب هولندا، ولكن يبقي أسلوب "هاج" الأنسب للبرسا.



