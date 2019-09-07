إحالة الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة "مبارك" بالسفر لـ"جنايات الجيزة" للاختصاص
السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:56 م
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هدير حمزة
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قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس السابق من السفر خارج البلاد، وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة للاختصاص.
واختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسني مبارك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.
وكان نجلا مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة "مبارك" بالسفر لـ23 يومية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.
وكان نجلا مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة "مبارك" بالسفر لـ23 يومية.
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