مستقبل وطن يقرر مدة معرض المستلزمات المدرسية لمدة يومين



وأشار إلى أن معرض"مستقبل وطن" يوفر كافة الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأوضح أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزي المدرسي، وقد قام الحزب بتوفير كل ما هو مطلوب من مستلزمات الطلاب الخاصة بدخول المدارس من ملابس وشنط وأحذية والأدوات المكتبية بسعر الجملة.





واصل حزب مستقبل وطن بالسويس برئاسة المحاسب احمد خسانة امين الحزب، معرض المستلزمات المدرسية باسعار مخفضة اليوم الثانى امام مقر الحزب فى ابراج الصفوة بحى الأربعين والذى ينتهى غدا ٧ سبتمبر.



حيث اصطف منظمى المعرض من شباب الحزب لتنظيم دخول المواطنين بصحبة ابنائهم الطلاب لشراء المستلزمات المدرسية والذى يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة.



وشهد اليوم الثانى اقبال من قبل المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن المعرض وأسعار الأدوات المدرسية الموفرة به، إضافة إلى وجود عدد كبير من العروض الجيدة التى تخفف عن كاهلهم شراء كم كبيرة من الأدوات خاصة أن البعض يشترى أغلب مستلزماته قبل بداية العام الدراسى.



وقال المحاسب احمد خشانة امين الحزب،إن تنظيم معرض المستلزمات المدرسية جاء لتفعيل للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، الذي يهدف إلى بناء الدعم والتعاون مع أهالينا بالسويس، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن معرض"مستقبل وطن" يوفر كافة الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأوضح أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزي المدرسي، وقد قام الحزب بتوفير كل ما هو مطلوب من مستلزمات الطلاب الخاصة بدخول المدارس من ملابس وشنط وأحذية والأدوات المكتبية بسعر الجملة.



افتتح حزب مستقبل وطن بالسويس، معرض للمستلزمات المدرسية باسعار مخفضة، مساء أمس امام مقر الحزب بمنطقة الصفوة بحى الاربعين فى الفترة من 5 سبتمبر حتى 7 سبتمبر.



بحضور المحاسب احمد خشانة امين الحزب والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالسويس وحاتم جاد رب وكيل وزارة القوى العاملة بالسويس ورمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية.



حيث اصطف منظمى المعرض من شباب الحزب لتنظيم دخول المواطنين بصحبة ابنائهم الطلاب لشراء المستلزمات المدرسية والذى يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة.



قال المحاسب احمد خشانة، أن المعرض يأتى فى اطار تنظيم الحزب عدد من الفعاليات الاجتماعية والرياضية والترفيهية وغيرها لتلبية جميع احتياجات المواطنين بمختلف الأعمار والشرائح.



وأشار إلى أن معرض"مستقبل وطن" يوفر كافة الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأوضح أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزي المدرسي، وقد قام الحزب بتوفير كل ما هو مطلوب من مستلزمات الطلاب الخاصة بدخول المدارس من ملابس وشنط وأحذية والأدوات المكتبية بسعر الجملة.





قرر المحاسب احمد خشانة، امين حزب مستقبل وطن بالسويس، مد معرض المستلزمات المدرسية باسعار مخفضة لمدة يومين والمقام امام مقر الحزب بمنطقة الصفوة على ان يستمر حتى يوم الاثنين ٩ سبتمبر.وقال المحاسب احمد خشانة امين الحزب، ان زيادة عدد ايام المعرض من أجل استفادة اكبر عدد ممكن من المواطنين من هذا المعرض والذى يعتبر الوحيد داخل المحافظة والذى يقدم كافة المستلزمات باسعار مخفضة تصل إلى ٤٠ %.وأضاف خشانة فى تصريحات صحفية له اليوم، إن تنظيم معرض المستلزمات المدرسية جاء لتفعيل للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، الذي يهدف إلى بناء الدعم والتعاون مع أهالينا بالسويس، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار.