تركيب بالوعات صرف صحي بـ"حي شرق" مدينة نصر (صور)

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي شرق مدينة نصر، بتركيب غطاء بالوعات بشارع أحمد الزمر أمام صيدلية النجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق.





وشدد اللواء مجدي الوصيف، على فريق المتابعة الميدانية ومشرف المنطقة بالمرور والمتابعة المستمرة لجميع البالوعات بقطاع الحي، للتأكيد على وجود الأغطية واتخاذ الإجراءات اللازمة من ناحية الصيانة والإصلاح.





وكشف رئيس حي شرق، عن سبب تركيب غطاءات بالوعات، قائلًا "تلقينا العديد من الشكاوي بشأن هذا الأمر، وبدورنا بالحفاظ على المواطنين وأمنهم وسلامتهم قمنا بتركيب الغطاءات بجانب الصيانة الدورية لهم"، مؤكدًا على إنهاء كافة الظواهر السلبية المتواجدة بالحي حرصًا على استعادة المظهر الحضاري.





تطوير الشوارع وتركيب كابلات





وفي نفس الإطار قام فريق العمل الميدانى المكون من رئيس فرع هيئة النظافة بشرق مدينة نصر ومديرة إدارة الحدائق ومديرة إدارة الإنارة والطرق ومدير إدارة المتابعة ومشرفي المناطق لاستكمال أعمال التطوير طبقا للخطة الموضوعة وتم الآتي:-





- تم تغيير كابلات محترقه بشارع حافظ رمضان مع تغيير المفتاح بداخل كشك الانارة؛ وتم تركيب نزلات بالأعمدة بكل من السويسري أ والسويسري ب وتم انارة الشارع.





- تم عمل إصلاح كابلات وشد لينية وإنارة المربع بشارع طرابلس مع كابول المنطقة السادسة؛ وتم إصلاح كابلات وإصلاح فازة بالولاعة بشارع ماهر عبد الرحمن؛ وتم عمل نزلات بالمنطقة العاشرة بشارع بتروتريد وتم الإنارة؛ تم عمل نزلة بشارع زكي شرف مع معز الدولة.





رصف ودهانات الأعمدة





حرص فريق المتابعة الميدانية على استكمال أعمال الرصف والدهانات لأعمدة الإنارة بشارع احمد تيسير وجاري العمل والمتابعة لتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لجميع مناطق الحي حرصا علي استعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق بمناطق حي شرق مدينة نصر.





رفع الإشغالات





حيث قامت أجهز الحي وفي أماكن متفرقة برفع إشغالات متواجدة بمحيط الأكشاك والمقاهي، وتم التنبيه على مالكيها بعدم تكرار المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





ومتابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني على مستوى حي شرق مدينة نصر.





وأصدر قرار إيقاف أعمال للقطعة رقم ٣ بلوك ٤٢ المنطقة العاشرة بإزالة الشدة الخشبية بالدور السادس فوق الأرضي قرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٩وذلك بمسطح ٢٥٠متر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.





رفع الإشغالات بشارع ٤ محمد عشماوي و٤ عمر مختار محل سمك، بالإضافة إلى شارع ناصر خسرو المنطقة الأولي.





كما شملت حملة رفع الإشغالات شوارع، محمد كريم المنطقة السادسة أمام معهد الخدمة الاجتماعية وحافظ رمضان من احمد فخري، طريق النصر، محمد إبراهيم المتفرع من شارع محمد حسنين هيكل، وشارع ذاكر حسين الحي السابع أمام مدرسة بن الفيس.



