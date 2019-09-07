بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة

وقال اللواء أحمد راشد أن هناك تنوع للمعارض في مختلف إحياء المحافظة وهذا يخدم أكثر عدد من المواطنين.

وأكد المهندس إبراهيم العربي أن المعارض المتخصصة في مستلزمات المدارس تغطي أكبر عدد من الأحياء في مختلف المحافظات بأسعار خاصة تفيد المواطن في ظل دخول العام الدراسي الجديد .





وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك متابعة من الغرف التجارية للمعارض في مختلف المناطق علي مستوي الجمهورية وهناك ومعظم التقارير تبشر بالخير حتي الان من ناحية إقبال المواطنين وزيادة السلع المعروضة والتخفيضات المناسبة التي علي أسعارها.





وقال عادل ناصر أنه يشارك في المعرض أكثر من ٤٢ عارض يمثلون شركات كبري بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها.





وتتخطي نسبة الخصومات بالمعرض حاجز ال ٢٥% مشيرا إلي هذا فرع هذا المعرض ياتي من ضم ٦ معارض كبر ي تنظمها غرفة الجيزة التجارية باحياء مختلفة بالمحافظة.



