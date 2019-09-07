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بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:49 م
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بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة
وزير التموين يفتتح اهلا مدارس
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افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ونيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة وعادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة اليوم السبت  احدي فروع المعارض بمنطقة المطاحن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة  التي تنظمها الغرفة الجارية بالجيزة .

وقال الدكتور علي مصيلحي أن تعاون الجهات المعنية المختلفة مع اتحاد الغرف التجارية ادي الي تنظيم معارض ناجحة في مختلف المخافظات  وتقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة .

بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة
بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة

وقال اللواء أحمد راشد أن هناك تنوع للمعارض في مختلف إحياء المحافظة وهذا يخدم أكثر عدد من المواطنين. 
وأكد المهندس إبراهيم العربي أن المعارض المتخصصة في مستلزمات المدارس  تغطي أكبر عدد من الأحياء في مختلف المحافظات بأسعار خاصة تفيد المواطن  في ظل دخول العام الدراسي الجديد .

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك متابعة من الغرف التجارية للمعارض في مختلف المناطق علي مستوي الجمهورية وهناك ومعظم التقارير تبشر بالخير حتي الان من ناحية إقبال المواطنين وزيادة السلع المعروضة والتخفيضات المناسبة التي علي أسعارها.

وقال عادل ناصر أنه  يشارك في المعرض أكثر من ٤٢ عارض يمثلون شركات كبري بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها. 

وتتخطي نسبة الخصومات بالمعرض حاجز ال ٢٥% مشيرا إلي هذا فرع  هذا المعرض ياتي  من ضم ٦ معارض كبر ي تنظمها غرفة الجيزة التجارية باحياء مختلفة بالمحافظة.

بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة
بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة
بمشاركة ٤٢ من كبار العارضين.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة

وأشاد  محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور  واحد المشاركين في افتتاح المعرض بتكاتف الجهات لخدمة المواطنين وتخفيف الآعباء عنهم بتقديم خدمات حقيقية لهم طوال العام وعلي وجه الخصوص خلال المواسم مثل العام الدراسي وغيرة من المواسم التي يحتاج فيها المواطن الي مساندة حقيقية.

وأشاد ( اسماعيل ) بدور وزارة التموين ومحافظة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية في تقديم سلع موسمية يحتاجها المواطن بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الحر مشددا علي ضرورة زيادة هذا الدور خلال المرحلة القادمة خاتما حديثة ( كلنا نتعاون في خدمة مواطنينا).
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