غدًا.. مهرجان وفاء النيل على شاشة "المحور" والتليفزيون وعدد من القنوات الخاصة

حسن راتب: مهرجان وفاء النيل يأتي فى إطار رؤية ورسالة قومية لمساندة الحكومة فى مشروعها القومي لحماية صحة المواطنين

حسن راتب: جمعية "وفاء النيل " تهدف إلى نشر الوعى والقيم والمبادئ التى تُرسخ لأهمية الحفاظ على النيل وحمايته

برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تُقام الاحتفالية الكبرى والمهرجان السنوى "وفاء النيل" فى الساسة مساء غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى والذى تقيمه جمعية "وفاء النيل" برئاسة الدكتور حسن كامل راتب احتفاءً بنيل مصر العظيم ووفاءً وتقديراُ لمكانته الكبيرة فى قلوب المصريين.

وتأتى الاحتفالية ضمن فاعليات الحملة القومية لحماية نهر النيل، بحضور عدد من الوزراء بالإضافة الى لفيف من المحافظين وسفراء الدول الإفريقية والأجنبية بالقاهرة، ونخبة من الإعلاميين والفنانين ونخبة من الشخصيات العامة.

وتقدم قناة المحور تغطية حية ومباشرة لمهرجان وفاء النيل كما تشارك فى التغطية التليفزيونية عدد من القنوات الفضائية المصرية والتليفزيون المصرى

وأكد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جمعية "وفاء النيل" ان نيل مصر العظيم له مكانة كبيرة فى قلوبنا على مدار التاريخ، وانه يحمل رمزية عقائدية لدى المصريين القدماء فى مورثهم الثقافى من خلال الاحتفالات التى اقيمت فى الماضى "عروس النيل".

وأشار راتب الى ان المهرجان يأتى فى إطار رؤية ورسالة قومية من خلال جمعية " وفاء النيل " لمساندة الحكومة فى مشروعها القومى لحماية صحة المواطنين وبناء أجيال قادرة على تحمل مسئوليتها فى الحفاظ على النيل باعتباره واجبا قوميا وحق الأجيال القادمة بالإضافة إلى نشر الوعى والقيم والمبادئ التى تُرسخ لأهمية الحفاظ على النيل وحمايته وترشيد المياه.

يٌذكر ان المهرجان يبدأ فى السادسة مساء غدا الأحد بانطلاق موكب عروس النيل من امام ماسبيرو حيث تقدم الإدارة العامة لشرطة المرافق والمسطحات المائية بوزارة الداخلية استعراض بعدد من اللنشات المطاطية والفيبر جلاس بمصاحبة فرقة موسيقى الشرطة بعدها ينطلق موكب عروس النيل ويضم 20 مركب مزود بديكورات على الطراز الفرعوني والافريقي وعلية شباب وفتيات بملابس فرعونية وافريقية يحملون أعلام دول حوض النيل ويتقدمهم مركب عروس النيل ويحيط بها حراس ثم يتبعهم مركب الوصيفات وتحيط بهم فرق الموسيقى الشعبية وفرق استعراضية للجاليات الافريقية التابعه لسفارتهم بالقاهرة، وينتقل الاحتفال الى احد الفنادق الكبرى على نيل القاهره حيث يحيى الحفل عدد من مطربى الاوبرا من فرقة الموسيقى العربية ويشدون بباقة من اجمل اغانى ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم والذين أبدعوا فى تقديم اجمل الاغانى وأعذب الألحان لنيل مصر العظيم .