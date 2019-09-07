7 قواعد ذهبية للمحافظة على الكلى سليمة

Advertisements

الكليتان من أهم اعضاء الجسم الحيوية، ومن الضروري الحفاظ عليهما من خلال اتباع نمط حياة صحي وسليم.



وتقدم "الفجر"، أهم القواعد والنصائح للحافظ على كليتيك متمثلة فى 7 نقاط:



1- المحافظة على اللياقة البدنية والقيام بنشاط بدني: تقلل من ضغط الدم وقد أثبتت أنها حافظه لأداء الكلية.



2- المحافظة على قيم السكر: ما يقارب نصف مرضى السكري يعانون من ضرر بالكلى، كان يمكن منعه بواسطة فحص دوري لاكتشاف اضطراب في أداء الكلية وبمساعدة المحافظة على قيم سكر في المجال السليم.



3- المحافظة على ضغط دم سليم: من المتعارف عليه أن ضغط الدم المرتفع يضر بأداء القلب وقد يؤدي لسكتة دماغية ولكن ضغط الدم المرتفع هو أيضًا مسبب شائع لقصور الكلى، ولذلك يجب قياسه بشكل دوري ومعالجته حسب التعليمات حين يكون مرتفعا.



4- غذاء صحي والمحافظة على وزن سليم: أساسي للمحافظة على أداء القلب، الأوعية الدموية ومنع السكري، الذي يضر بأداء الكلية، بالإضافة لذلك، من المهم المحافظة على تغذيه قليلة الملح لأن الملح يؤدي لحمولة زائدة على الكلية.



5- التدخين: بالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه بجهاز التنفس فإن التدخين يضر أيضا بتزويد الدم للكلية، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلية بنسبة 50%.



6- الامتناع عن استعمال أدوية بدون وصفة طبية على أساس ثابت: العديد من الأدوية، خصوصا المنتمية إلى عائلة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل نوروفن - Nurofen) تؤدي لضرر متراكم للكلى عند استعمالها بكميات كبيره وبتردد عالي.



7- الفحص الدوري: على الأشخاص الذين يواجهون عوامل الخطر القيام بفحص دم دوري، يمكن بمساعدته اكتشاف الإصابة بالكلية في مرحلة مبكرة.





وكانت نشرت "الفجر"، أعراض الفشل الكلوي وطرق حماية الكلى وجاءت كالأتي:





أعراض الفشل الكلوي وتلف الكلى



عادة ما تكون أعراض الفشل الكلوي وتلف الكلى خفية، لا تظهر إلا مع مرور الوقت وعندما تصبح في مراحل خطيرة وحرجة قد تصل إلى خسارة الكلى لما يقارب 90% من وظيفتها.

وفيما يلى ستة أعراض ان ظهر أحدها عليك استشارة الطبيب فورًا:



1- التورم واحتباس السوائل في الجسم



يفترض بالكلى بالوضع الطبيعي أن تقوم بتنظيف الجسم من النفايات وتخليصه من السوائل الزائدة عن طريق البول، ولكن في حال عدم عمل الكلى بالشكل الطبيعي، عادة ما لا يتم تصريف السوائل الزائدة في الجسم، واحتباسها في الأنسجة والخلايا، مما يؤدي إلى زيادة في الوزن، وهذا ما يعرف بـ "الوذمة".



2- قلة التبول



في الوضع الذي يزيد فيه احتباس السوائل في الجسم وخلاياه، ينعكس ذلك على قلة التبول وزيارات الحمام للتخلص من السوائل الزائدة.



3- الشعور بالتعب والنعاس



إحدى وظائف الكلى هي تنظيم عملية إنتاج كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين في الجسم، وفي حال وجود خلل في هذه الوظيفة، فإن ذلك يؤدي الى الإصابة بفقر الدم، وبالتالي فقدان لطاقة الجسم وحيويته ونشاطه.



وبالتالي فإن الشعور بالتعب والنعاس المستمرين قد يكون أحد أعراض الفشل الكلوي الظاهرة.



4- اضطراب في دقات القلب



في حال تلف الكلى، فإن كميات البوتاسيوم في الجسم ستزداد وتتراكم، وهذا سيؤثر بشكل كبير على دقات القلب ويؤدي الى عدم انتظامها.



5- ارتفاع مستويات ضغط الدم



في حال تلف إحدى الكلى، فإن ذلك سيؤثر حتمًا على مستويات ضغط الدم، ويؤدي إلى ارتفاعه.



فحجم الدم سيزداد تدريجيًا في حال عدم قدرة الكلى على تنقيته بالشكل اللازم، وبالتالي سيزداد الضغط على جدران الأوعية الدموية مما يرفع من مستويات ضغط الدم.



6- أعراض الفشل الكلوي الأخرى



إن أمورًا مثل فقدان الشهية والغثيان والتشتت وعدم وضوح التفكير هي أعراض قد تظهر نتيجة عدم تنظيف الجسم من السموم والفضلات كما يجب.



اذ ان تراكم السموم في الاعضاء المختلفة قد يقود الى التأثير على العمليات العقلية وعلى المعدة.





طرق حماية الكلى



الطريقة الأمثل لتحفظ كليتك هي:



الحفاظ على مستويات السكر والضغط في الجسم ضمن المستويات الطبيعية، اذ ان هناك علاقة قوية تربط ما بين وجود مشاكل في مستوياتهما والإصابة بفشل الكلى.



كما وينصح بضرورة إجراء الفحوصات الدورية بشكل عام لكافة الجسم للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية، وأهم هذه الفحوصات:



1- فحص مستويات كرياتينين الدم.

2- فحوصات الدم العادية.

3- فحص البول.

4- صور أشعة للكلى في بعض الحالات.



