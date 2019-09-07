ننشر نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ينتظرها الكثير من طلاب الثانوية العامة 2019 المتقدمين بتنسيق الجامعات، واغلق باب التقديم للموقع الالكتروني لمكتب التنسيق، حيث أنهي التنسيق أعماله لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين عن المراحل السابقة الأربعاء 4 سبتمبر، كما تقدم طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة.





وأعلنت وزارة التعليم العالي وقطاع التعليم برئاسة أستاذ سيد عطا، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الأعداد بتنسيق المرحلة الثالثة في التقديم والقبول بالجامعات وصل الي 186 ألف متقدم من الطلاب والطالبات من طلاب الثانوية العامة 2020-2019.





وأكد رئيس قطاع التعليم الأستاذ سبد عطا المشرف العام علي التنسيق أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، خلال ال24 ساعة القادمين حيث انه من المقرر اعلان النتيجة غد الاحد الموافق 8 سبتمبر 2019.





كما يفتح التنسيق موقعه الالكتروني لطباعة الاستمارة بالرغبات المسجلة ، وسيبدأ تقليل الغتراب عقب إعلان النتيجة، يحق للطلاب التقديم من جديد في تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بتنسيق 2019، والتي ستكون اخر فرصة لطلاب في تنسيق الجامعات 2019.





ويتوقف مكتب التنسيق عن أعماله وذلك للتأكيد من العملية الحسابية للأماكن الشاغرة بالكليات وفقا للأعداد المتبقية والأعداد المتقدمة من الطلاب لتنسيق المرحلة الثالثة 2019.





كما يعمل الآن مكتب التنسيق علي أعمال الترشيحات لطلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك التي ستتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.





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ومن المقرر أن مكتب التنسيق ينتهي من أعماله كاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد من أجل الالتحاق الجميع بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2019.





وبدأت المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بشهادة الثانوية العامة السبت الماضي واستمر لمده خمس ايام متتالية للتجيل الرغبات بتنسيق الجامعات 2019 وتضم نتيجة التنسيق للمرحلو الثالثة طلاب الدور الاول وطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة 2019.



