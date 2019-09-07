إزالة 43 حالة تعدٍ ومخالفة بناء في المهد خلال 48 ساعة بالغربية (صور)

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أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن الإزالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء فور الشروع في التعدي أو البناء المخالف هي أفضل وسيلة لمواجهة التعديات وكافة أعمال البناء وتعمل على ردع المواطنين ومنعهم من التمادي في المخالفة، هذا بالإضافة إلى الإستمرار في تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة.



وفى هذا الإطار قامت محافظة الغربية بشن حملات إزالة كبرى لإزالة جميع التعديات والمخالفات في المهد والتي أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدى ومخالفة بناء خلال 48 ساعة في الفترة من 5-692019.



حيث قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 24 حالة تعدى تمثلوا في ( إزالة لسمل خرساني على مساحة 210م2 بقرية الدلجمون – إزالة لحفر قواعد خرسانية بقرية بنوفر- إزالة 17حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 5288م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، سملات خرسانية، مزرعة دواجن بنطاق الوحدات المحلية بأبيار والدلجمون – إزالة بناء مخالف في المهد على مساحة 148م2 بقرية كفر يعقوب - إزالة 4 حالات تعدى على أملاك النيل على مساحة 130م2 بقريتي منشأة سليمان وكفر مشله عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وتشوين رمل وزلط.



كما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 6 حالات تعدى في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 935م2.



أما مركز ومدينة قطور فقد أزال 8 حالات تعدى تضمنوا (إزالة حالة تعدى في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 320م2- فك شدة خشبية أعمدة دور ثان علوى مخالف – إزالة 6 حالات تعدى على حرم الطريق الدولي بمساحة 2814م2).



بينما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة 3 حالات في المهد تمثلوا في (إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الرجدية – إزالة شدة خشبية أعمدة دور أول علوى بقرية شونى – إزالة مكمورة فحم على مساحة 3 قيراط بقرية شونى).



وقام حي أول طنطا بإزالة شدة خشبية لسقف دور ثان عشر بشارع مصنع الكاوتشوك.



أما حي ثان طنطا فقد أزال أعمال إستكمال دور الخدمات الدور الخامس بمنطقة الغفران.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على إستمرارية حملات الإزالة حتى تحقق الغرض منها وهو إزالة كافة التعديات في مهدها مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقًا لحين إلتزام المواطنين بعدم البناء المخالف أو البناء على الأرض الزراعية وإتباع الإجراءات القانونية المنظمة لقواعد البناء وأنة لن يتم السماح بوجود مخالفات البناء أو التعدى على أراضى أملاك الدولة.