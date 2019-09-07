مونيكا تكتب : المنتصف المميت !

بعد قصص حب فاشله. تجد . نفسك. فى. منطقه. صعبه. تحاول. ان. تذهب. للحب. وقلبك. ومشاعرك تدفعك ناحيته. وعقلك يحاول. الهرب. منه. لسبب. القصص الفاشله. التو. مرت. فى. حياتك. تجد نفسك. معلقا. بين. السماء. والارض و

عندما تصمت المشاعر..وتتحول احاسيسك الي لا شيء

عندما يأتيك الفراغ الداخلي..

فأنت لا تكره احد..وايضاً لا تستطيع ان تحب أحد..

عندما يغشي العصيان قلبك ..ثم تتحول لانسان جاف بلا مشاعر..

تُحب الحب حقاً.لكنك لا تستطيع ان تشعر به تجاه اي شخص

داخلك سهل..ولكنه ممتنع..

لا احد يستطيع اختراق قلبك ابداً..

ولكنك تريد ان تحب..





إذاً..

فأهلاً بك في المكان الذي يطلقون عليه..