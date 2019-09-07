تخفيضات وعروض كارفور شهر سبتمبر 2019 وموعد انتهائها

عروض كارفور

يعتبر كارفور واحد من اهم وأكبرسلاسل الهايبر ماركت في مصر والذي يمتلك عد كبير جدا من الفروع على مستوى الجمهورية ويعتمد هايبر كافور على تقديم العديد من العروض والخصومات على الكثير من السلع للمواطنين على الكثير من السلع والادوات المنزلية والسلع الاساسية وغيرها ونرصد في يلي عرضة وخصومات كارفور لشهر سبتمبر 2019 وجاءت كما يلي :





تخفيضات الادوات الكهربائية

تضمنت التخفيضات الاجهزة الكهربائية بما يشمل اجهزة التلفزيون والسخانتن والكمبيوتر والمراوح والهواتف المحمولة والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات على ادوات المدارس وبعض الاطهعمة وغيرها نتيجة لاقاراب المدارس وذلك بهدف لتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والادوات المنزلية وننشر من خلال التقرير الاتى بعض الخصومات والتخفيضات التى يعرضها كارفور على السلع والمنتجات خلال شهر سبتمبر 2019 وجاءت على النحو التالي:



