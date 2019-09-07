تخفيضات وعروض كارفور شهر سبتمبر 2019 وموعد انتهائها
السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:33 م
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عروض كارفور
يعتبر كارفور واحد من اهم وأكبرسلاسل الهايبر ماركت في مصر والذي يمتلك عد كبير جدا من الفروع على مستوى الجمهورية ويعتمد هايبر كافور على تقديم العديد من العروض والخصومات على الكثير من السلع للمواطنين على الكثير من السلع والادوات المنزلية والسلع الاساسية وغيرها ونرصد في يلي عرضة وخصومات كارفور لشهر سبتمبر 2019 وجاءت كما يلي :
تخفيضات الادوات الكهربائية
تضمنت التخفيضات الاجهزة الكهربائية بما يشمل اجهزة التلفزيون والسخانتن والكمبيوتر والمراوح والهواتف المحمولة والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات على ادوات المدارس وبعض الاطهعمة وغيرها نتيجة لاقاراب المدارس وذلك بهدف لتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والادوات المنزلية وننشر من خلال التقرير الاتى بعض الخصومات والتخفيضات التى يعرضها كارفور على السلع والمنتجات خلال شهر سبتمبر 2019 وجاءت على النحو التالي:
تخفيضات عروض كارفور
تعتبر الاجهزه الكهربية اهم العروض التى يقدمها كارفور من اشهر الماركات العالمية مثل سامسونج وال جى وغيرها من الماركات المحلية وبلغ حجم الخصومات عليها ما يقرب من 1000 جنيها على تلفزيونات سامسونج
وعن العروض الخاصة بالادوات المدرسية تضم تلك التخفيضات عدة منتجات منها حقائب للظهر، بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 على منتجات هيلو كاتي لم تنسى كارفور طرح خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز، كما شملت العروض اللحوم المعلبة والدواجن ومنتجات الألبان والمواد الغذائية سريعة التخصير.
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