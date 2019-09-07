نابل: حجز 8825 كراسا مدعما بسليمان في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، أمس الجمعة، من حجز 8825 كراسا مدعما بمكتبة بمدينة سليمان وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والترفيع في أسعار الكراس المدرسي المدعم، وفق ما ذكره متفقد الشؤون الاقتصادية بالجهة، عمر الوحيشي.

وأكد الوحيشي في تصريح لـ(وات)، أنه تم على إثر حجز هذه الكمية من الكراس المدعم، إعادة توزيعها لدى عدد من المكتبات المنتصبة بالقرى والأرياف بولاية نابل، مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

وذكر أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بنابل، تتولى خلال هذه الفترة مراقبة جودة ومصدر المنتوجات والأدوات المدرسية بمختلف مسالك التوزيع وتعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2019-2020.