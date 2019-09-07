قبلي: بعث اختصاصين جديدين لشهادة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية

ينطلق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 2019-2020، في تدريس اختصاصين جديدين، أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا إحداثهما بهذه المؤسسة الجامعية، وهما الماجستير المهني في الفلاحة الصحراوية والماجستير المهني في تخزين وتبريد وتثمين منتجات النخيل، وفق ما أكده اليوم السبت، رئيس قسم هندسة الاساليب الغذائية بالمعهد، طارق الطمباري.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن إحداث هذين الاختصاصين الجديدين بالمعهد هو ثمرة المجهود الذي بذله الاطار التربوي والاداري بالمؤسسة من أجل بعث اختصاصات جديدة ومميزة قادرة على استقطاب الطلبة الجدد، فضلا عن تماشيها مع حاجيات الجهة في ظل تطور عدد وحدات تخزين وتكييف التمور والحاجة الماسة الى تثمين الموارد الطبيعية من اجل الارتقاء بالفلاحة الصحراوية بطرق علمية وعصرية.

هذا ومن المنتظر أن يتم بداية من الاسبوع المقبل إحداث لجنة صلب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية تتولى، وفقا للتراتيب القانونية لتدريس الماجستير، تحديد طاقة استيعاب كل اختصاص والاطار التدريسي المؤهل للتكوين في هذين الاختصاصين، ليتم اثر ذلك فتح باب الترشح للطلبة من أجل التسجيل.

يشار إلى أن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي يسجل سنويا نقصا ملحوظا في عدد الطلبة، حيث لم يتجاوز عدد الطلبة المرسمين به خلال السنة الجامعية الفارطة، 200 طالب رغم قدرة هذه المؤسسة على استيعاب حوالي 1500 طالب.