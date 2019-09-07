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الأدوار الترتيبية لمونديال السلة: يوم الغد.. منتخب تونس يواجه نظيره الأنغولي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:28 م
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الأدوار الترتيبية لمونديال السلة: يوم الغد.. منتخب تونس يواجه نظيره الأنغولي
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مروى الجلاصي
 
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يواجه المنتخب التونسي لكرة السلة يوم غد الأحد 08 سبتمبر 2019، نظيره الأنغولي في بقيّة مشواره بالأدوار الترتيبية من بطولة كأس العالم (الصين 2019).

و يتصدر 'نسور قرطاج '، مجموعتهم في دور الترتيبيات برصيد 6 نقاط، أمام كل من إيران وأنغولا ( 5 نقاط) والفليبين (4 نقاط).

ويجدر التذكير، بأن المنتخب التونسي لكرة السلة ​كان قد انقاد ​​​يوم الإربعاء الماضي، إلى هزيمة أمام منتخب بورتوريكو بنتيجة (64-67)، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة، ضمن الدور الأول من كأس العالم (الصين 2019).
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