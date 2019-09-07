غدًا.. توقعات بإقبال تاريخى على استرداد أموال شهادات قناة السويس

الأوعية الادخارية البديلة لشهادات قناة السويس

طرحت البنوك أوعية ادخارية بديلة لشهادات استثمار قناة السويس وذلك في حال أراد أصحاب الشهادات استثمار أموالهم في صورة شهادات أخرى وجاءت اهم هذه الشهادات في البنوك الاربعة على النحو التالي:





البنك الأهلي المصري:

يطرح 4 أنواع من الشهادات الادخارية:





الأولى: شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا.





الثانية: شهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.





الثالثة: شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.





الرابعة: شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.





بنك مصر:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وهما:





الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا.





الثانية: شهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.





بنك القاهرة:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية:





الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.





الثانية: شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.





بنك قناة السويس:

يطرح البنك شهادة تحت اسم "الحصاد" ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.





وصرفت البنوك عوائد شهادات قناة السويس بشكل دوري كل 3 أشهر من لفئة الشهادة ألف جنيه فأعلى، حيث صرفت البنوك 19 كوبونا حتى نهاية يونيو الماضي، ويتبقى صرف الكوبون الأخير في الشهر المقبل مع استحقاق آجال الشهادات.





بينما سيتم صرف العائد على الشهادة فئتي 10 جنيهات، و100 جنيه، مع صرف أصل الشهادات، بعد احتسابه بطريقة تراكمية.



