لوكا يوفيتش يتطلع لإنهاء الجفاف التهديفي أمام البرتغال

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الندم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، يتطلع لإنهاء الجفاف التهديفي مع الفريق، خلال المواجهة القادمة للملكي أمام ليفانتي ببطولة الليجا الإسبانية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لم يجد لوكا يوفيتش الشباك منذ أن سجل هدف لصربيا امام ليتوانيا 4-1 في يونيو بعد أيام قليلة فقط من انتقاله إلى ريال مدريد، منذ ذلك الوقت خاض المهاجم 10 مباريات وأكثر من 420 دقيقة بدون تسجيل هدف.





ولعب اللاعب الصربي (صاحب الـ 21 عامًا) مباراتين فقط في بطولة أوروبا تحت 21 عام، حيث خرجت صربيا من دور المجموعات.





بداية سيئة الحظ.. حيث لعب لوكا يوفيتش لأول مرة مع الفريق في مباراة ودية ضد بايرن ميونيخ الألماني في هيوستن حيث كان أساسياً في الشوط الاول، مباراته الاولى ضد أرسنال في واشنطن لكنه غادر بعد 15 دقيقة فقط للتعويض مكان ناتشو بعد حصوله على البطاقة الحمراء.





وخلال الهزيمة 7-3 أمام الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد، فقد تعرض النجم الصربي للإصابة، واستبعد من المباراة ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفناربخشه التركي في كأس أودي، حيث كان أفضل اداء قدمه يوفتيش هو في آخر مباراتين قبل بداية الموسم ضد روما الإيطالي وسالزبورج النمساوي.





وشارك يوفيتش ضد سيلتا فيجو فقط لمدة تسع دقائق في الجولة الأولى من الليجا لكنه كان له تأثير كبير كبديل ضد ريال بلد الوليد حيث شارك في الشوط الثاني.



