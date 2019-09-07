رئيس جمعية القضاة يدعو إلى النأي بالمؤسسة القضائية عن الخلافات السياسية

ندّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بما وصفها بمحاولات إقحام القضاء في الصراع السياسي الذي اعتبر أنه أخذ منحى غير عادي.





ودعا رئيس جمعية القضاة في تصريح لموزاييك اليوم السبت 07 سبتمبر 2019، إلى ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية عن كل الخلافات السياسية، سواء في الإنتخابات الرئاسية أو التشريعية المقبلة.



