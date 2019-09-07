رئيس جمعية القضاة يدعو إلى النأي بالمؤسسة القضائية عن الخلافات السياسية
السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:21 م
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مروى الجلاصي
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ندّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بما وصفها بمحاولات إقحام القضاء في الصراع السياسي الذي اعتبر أنه أخذ منحى غير عادي.
ودعا رئيس جمعية القضاة في تصريح لموزاييك اليوم السبت 07 سبتمبر 2019، إلى ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية عن كل الخلافات السياسية، سواء في الإنتخابات الرئاسية أو التشريعية المقبلة.
واعتبر أن الحملات الإنتخابية أصبحت محمومة تستعمل فيها أساليب شرعية وغير شرعية، مشدّدا على ضرورة أن يبقى القضاء بمنأى عن هذه الصراعات السياسية، قائلا بالمناسبة بأن جمعية القضاة لن تحمي أي قاض يتواطئ سياسيا.
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