تقارير: ريال مدريد يرفض انتقال نجمه المتألق إلى إشبيلية
السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:17 م
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، قد أراد التعاقد مع المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب الدولي الإسباني وكذلك إدارة النادي الملكي قد رفضت العرض المقدم من النادي الأندلسي.
وأضافت "ماركا" انه قد حرص جولين لوبيتيجي على اصطحاب ناتشو فرنانديز من ريال مدريد إلى إشبيلية هذا الصيف حيث عمل الاثنان مع ريال مدريد ومع المنتخب الإسباني.
وكان هناك الكثير من المحادثات بين مسؤولي ناديي اشبيلية وريال مدريد لكن اللاعب رفض العرض كما رفض ناتشو ايضاً الانتقال لانتر في نهاية سوق الانتقالات لأنه يريد مساعدة الفريق.
ومن الجدير بالذكر انه قد صل ناتشو لريال مدريد عام 2001 عندما كان يبلغ من العمر 11 عام ولم يكن مستعداً لتوديع ملعب سانتياجو بيرنابيو، ومن المعروف عن ناتشو أنه سيكون رابع لاعب في مركز الوسط في تشكيلة زين الدين زيدان هذا الموسم لكنه يعتقد أنه لا يزال بإمكانه لعب دور ما.
ولم يشارك صاحب الـ29 عاما في أي مبارة للفريق هذا الموسم، لكنه خاض 30 مباراة بكل البطولات الموسم الماضي، وصنع خلالها هدفا وحيدا.
وكان جولين لوبيتيجي، قد تولى تدريب ريال مدريد في يوليو عام 2018، ولعب الفريق تحت قيادته 14 مباراة بكل البطولات، وحقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، قبل إقالته لسوء النتائج.
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