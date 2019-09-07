تحرك برلماني حول تصريح "السكك الحديدية" بمنع وقوف القطارات التي يتم بمحيطها رشق الحجارة

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن تصريح هيئة السكك الحديدية بمنع وقوف القطارات بالمحطات التي يتم بمحيطها رشق الحجارة على القطارات.



وقال "فؤاد" في نص طلب الإحاطة، إن تصريح هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر منتصف أغسطس الماضي، تنذر فيه المواطنين وتحذرهم من عدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة التي يتم رشقه في محيطها، وذلك للحد من ظاهرة التحرش في القطارات بالحجارة، والتي أصابت العديد من الركاب سائقي القطارات والمساعدين لهم بأضرار جسمانية وأيضا تعرضت عربات القطار والجرارات لبعض التلفيات.



وأكد "فؤاد" أنه وإن كان من أشد المؤيدين لضرورة القضاء على هذه الظواهر السلبية إلا أنه لا يريد مطلقا هذا التصريح والحل الذي يتضمنه، والقائم على فكرة العقاب الجماعي، والتي رفضتها كافة الأعراف القانونية الدولية، ومحظورة في نصوص المواد 31 و32 و33 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والذي نصوا صراحة على عدم معاقبة أي شخص على مخالفة أو جنحة أو جريمة لم يرتكبها، كما تعد أيضا انتهاكا لمبدأ هام من مبادئ القانون الجنائي، ألا وهو مبدأ "شخصية العقوبة"، ومقتضاه ألا يحكم بعقوبه أيا كان نوعها إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.



وأضاف النائب البرلماني، أنه بناء على ما سبق ذكره، وبالنظر إلى مخالفة هذا الحل، لما هو منصوص عليه دوليا ومحليا وداخليا ووجود آليات حل كثيرة غير هذا الحل، الذي يعاقب المواطنين على ذنب لم يقترفوه، مطالبا ببحث طلب الإحاطة، واتخاذ ما يلزم على أن يكون الرد كتابيا.



وطالبت وزارة النقل، مُمثلة في هيئة السكك الحديدية فى بيان المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية.



وأوضحت الوزارة، أن هذا المرفق الحيوي، مملوك لكافة المواطنين، ويخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية المالية للسكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الضخمة والتعاقدات الخاصة بالعربات والجرارات الجديدة، التى تم التعاقد عليها، والتي تعتبر الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية.

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وأشار البيان، إلى أن الوزارة تنذر بعدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة فى المحطة التي يتم رشق القطار في محيطها، وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالتعاون معها في إيقاف هذه الظاهرة التي تسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات.