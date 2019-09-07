نقيب الإعلاميين طارق سعده في حوار خاص مع محمد الباز بـ"90 دقيقة".. الليلة

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين في حوار خاص، يفتح ملف تقييم الأداء الإعلامي خلال الفترة الماضية وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

ويجيب نقيب الإعلاميين على الأسئلة الشائكة ومنها ماذا عن دور نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد بشكل عام وما هي الخدمات التي توفرها النقابة لأبناء المهنة؟.

ويتحدث نقيب الإعلاميين طارق سعده في حواره عن خطة تطوير النقابة في الفترة المقبلة؟ وماذا عن تقييم الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط أداء البرامج؟ وما هي الخطوات التى اتخذت لتقنيين أوضاع العاملين في حوار شامل عن الإعلام ورؤية في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

كما يكشف نقيب الإعلاميين طارق سعدة خطته لتطوير الإعلام فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان طارق سعده نقيب الإعلاميين أكد في تصريحات خاصة أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين:

الأول: تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشعب الخمسة (الإعداد- التقديم- التحرير- المراسلة- الاخراج).

الثاني: متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشعب الخمسة سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة الذي نطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.

هذا بالإضافة الى الشكاوى العديدة التي تأتينا الى النقابة في منتحلي صفة إعلامي او في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمه وبنظر الكثير من الشكاوى المقدمة الى النقابة في بعض الأشخاص وبعد الفحص في جداول القيد او التصاريح فقد تبين ان المذكورين لم يتم قيدهم ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنه وعليه تم إيقاف كل من:

١-احمد محمد احمد المغربل وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٢-احمد حمزه عبد الحميد وشهرته احمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٣-وليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة

حيث اتخذ مجلس النقابة قرارا برئاسة الدكتور طارق سعده بمنع ظهور السادة السابقة أسماؤهم عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعهم تطبيقا لنص المادتين (٢،١٩) من قانون نقابة الإعلاميين.



