الطالع الفلكي السّبْت 7/9/2019..البَرَكَة الآن!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس. ، ويدخل الجدى فى الثانية عشرة و37 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ودخل القوس فى الواحدة و27 دقيقة فجر اليوم/بعد مُنتصف ليلة أمس بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 2 نَسِيئ قبطى، 7 أيْلول رُومى، 8 مُحرَّم ، ميمُون للغاية،يوم مُكرّس فى ثقافة قدماء المصريين للدّعاء لله تَعَالى لطلب القوّة والحماية.





قال الحكيم المصرى: -تزوّجينى كَمَلِكْ ، لكن أحبِّينى كإنسَان.(شين كونرى من فيلم الفارس الأوّل كاميلوت-1995)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى العذراء تُثلث بلوتو فى الجدى - غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع بلوتو فى الجدى ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و46 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت مُناسب لإعادة تشكيل علاقة عاطفيّة مع حرص وحذر شديديْن وإبرام الإتفاقات النهائيّة للعلاقة بصورة رسميّة مع إستشارة كبار شيوخ العائلة وأخذ الحلول الوَسَط التى (قد) تجعل هذا الإتفاق قابلاً للتطبيق ، بلوتو فى الجدى (قد) يرمز لحبيب من مركز إجتماعى مُرتفع أو له منصب وظيفى راقى أو يتمتّع بالشهرة كنجم سينمائى وعند الدخول فى علاقة عاطفيّة رسميّة مع حبيب بأحد تلك الصفات فيجب التعامل مع تفوقه الإجتماعى أو الوظيفى برضا وقُبُول وفهم ، بالإضافة للتأكد من عاطفته كإنسان مُجرّداً من ثروته أو مركزه ، فالبَرَكة الآن أو اللعنة إلى الأبد.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وقت لطيف مع أفراد أسرتك لا تُفسده بملاحظات سخيفة لا لزوم لها ،أخبار مُفرحة بشأن حالة أحد الأقارب الصحيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدة أوالزّوجة وتلبية طلبات أسرتك.





الجوزاء: إستعدّ لحفلة زفاف أو زيارات صِلَة الرّحِمْ العائليّة من وإلى منزلك ، إحرص على تلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.





برج السّرطان: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ، وظيفة إضافيّة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الأسد: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تقم باستشارة صديق فى إختيار شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة، الإحساس نعمة.





برج العذراء: اليوم عليك إستخلاص الإجابة النهائيّة من الحبيب إن كنت عازباً ، أو إنهاء زعل مع الزوجة إن كنت متزوّجاً، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج العقرب: نيو لوك أومظهر جديد فريش، ملابس جديدة وعطور كلها أدوات من شأنها رفع حالتك المعنويّة وشحنك بطاقة جديدة.





برج القوس: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الجدى: الفحص والتدقيق مطلوبان عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الدّلو: أداء فروضك الدّينيّة مُفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.



