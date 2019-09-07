بعد ليلة من العنف.. شرطة هونج كونج تتصدى للاحتجاج في المطار

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تفقدت شرطة هونج كونج الاشخاص المسافرين الى المطار بحثا عن جوازات سفر وتذاكر طيران اليوم السبت لمنع المتظاهرين من التجمع من أجل "اختبار اجهاد" آخر لخطوط الطرق والسكك الحديدية في المدينة التي تحكمها الصين.



وكان الهدف من الفحص المتزايد هو تجنب الفوضى التي حدثت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما قام المتظاهرون بإغلاق الطرقات القريبة من المطار.



وكما احتل المتظاهرون قاعة الوصول في الشهر الماضي، حيث أوقفوا الرحلات الجوية وأرجأوها، وسط سلسلة من الاشتباكات مع الشرطة.



وكانت هناك بعض المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تونغ تشونغ مع حلول ليل اليوم السبت، ولكن لم تظهر أي إشارة إلى عودة العنف.



وشلت ثلاثة أشهر من الاحتجاجات في بعض الأحيان أجزاء من المدينة، وهي مركز مالي رئيسي في آسيا، وسط معارك شوارع بين المحتجين والشرطة الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه.



وفتشت الشرطة اليوم السبت حقائب أشخاص على متن حافلات وقطارات متجهة إلى المطار حيث فاق عدد رجال الشرطة والصحافة عدد المسافرين.



وكانت هناك مباريات صراخ خارج المطار بين الشرطة والأشخاص الذين أرادوا التقاط أفراد الأسرة القادمين ولكن طُلب منهم المغادرة.



وتم بناء مطار "تشيك لاب كوك" في الأيام التي مات فيها الحكم البريطاني على أرض مستصلحة حول جزيرة صغيرة ويمكن الوصول إليها من خلال سلسلة من الجسور.



وتواجه هونغ كونغ أول ركود لها منذ عقد. خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية Fitch Ratings يوم الجمعة التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية طويل الأجل لهونغ كونغ إلى "AA" من "AA +".



وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحديث نصائح السفر الخاصة بهونج كونج، محذرة من أن المواطنين والموظفين القنصليين الأميركيين كانوا أهدافًا لحملة دعائية قامت بها الصين مؤخرًا "تتهم الولايات المتحدة زورًا بإثارة الاضطرابات".



وأضافت: "لا يزال مستوى المخاطرة الإجمالي في ثاني أدنى مستوى من أربعة مستويات، بعد أن تم رفعه في 7 أغسطس لتعكس تصاعد العنف".



