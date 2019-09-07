وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض "عودة المدارس" بفيصل

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،





ولفت اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلى أن المعارض بدأت فى إستقبال المواطنين ومستمره لمدة شهر لضمان تحقيق أقصى إستفادة لهم مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التموين فى رفع الأعباء عن المواطنين وإفتتاح المعارض الغذائية والسلعية.



كما أكد المحافظ أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين تم إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا أن المعارض التى تم إقامتها تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع ومعرض الهرم بطريق المنصورية وجنوب الجيزة بميدان المنيب والعجوزة بأرض اللواء وكرداسة بشارع اللبينى والحوامدية بطريق مصر أسيوط الزراعى مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية تتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪ لبعض المنتجات.



ووجه "راشد" خلال تفقده المعرض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تموينى بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين فى حاله عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة.



ورافق وزير التموين ومحافظ الجيزة خلال إفتتاحة معرض عودة المدارس بفيصل والمنيب كلا من عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والتفتيش والمتابعة ومديرية التموين.



افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض عودة المدارس بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور والذى شهد إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين.واطمئنعلى أسعار المنتجات المدرسية المعروضة، مشيدًا بالخامات وجودة الصناعات كما أعربا عن سعادتهم بإقبال المواطنين على شراء المنتجات خاصه وأن المعرض يعرض المنتجات بأسعار أقل من السعر السوقى لها.ومن جانبه أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أن سعى المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء.