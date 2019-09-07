إصابة 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة في المنيا

مصرع شاب أسفل عجلات قطار في ملوي



كما لقي شاب مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا؛ ونقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوى العام.



وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوى من الأهالي بوقوع شاب من قطار وتوفي في الحال.



وانتقلت قوات الأمن، وتبين مصرع شاب أسفل عجلات قطار، حيث سقط عن طريق الخطأ ويدعى "عبد الرؤوف عطية عبد الرؤوف"، 21 عاما.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.



إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم



ويجدر بالاشارة، أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي المار بالقرب من حدود مركز مطاي شمالي المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور.





تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والآخري سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار بالقرب من حدود مركز مطاي، أسفر الحادث عن إصابة كلا من:_نشات حلمي وديع، 34 عاما، سائق، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب بكسر في الساق الأيسر وجرح بالجبهة، وسناء علي اسماعيل، 40 عاما، مقيمة بمحافظة القاهرة، مثابر بكسر بساق الأيسر، عماد عبد العزيز سيد 23 عاما، موظف، مصاب بكسر مضعف بالفخذ الأيسر، وأيمن عاطف توفيق، 40 عاما، بدون عمل، مقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد سيد شعبان، 56 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، علي المعاش، مصاب بكدمات بالساق الأيسر، ولبيب علي لبيب 30 عاما، مقيم بمحافظة المنوفية.

أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة واشتعالها أمام وصلة بني حسن دائرة مركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغًا من قبل غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة واشتعالها ووجود مصابين بطريق الجيش أمام وصلة بني حسن دائرة مركز المنيا.وبانتقال قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث المركز وبقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز، تبين أن السيارة مرتكبة الحادث تحمل رقم 1724 ن ص د ملاكي ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص هم: أحمد يحي عباس سلامة، 45 عاما، سائق، وعلام عبد الحسيب أحمد، 50 عاما، مزارع، وأبو زيد عبد السميع محمد حسين، 60 عاما، بالمعاش، جميعهم مقيمون بقرية قلندول التابعة ادريا لمركز ملوى، تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، من قبل وحدة الإسعاف.وبمعاينة الحادث وسؤال المصابين، قرروا أنه حال قيادة المصاب الأول قائد السيارة، قادمًا من المنيا في اتجاه قرية بني حسن الشروق انفجر الإطار الأمامي الأيمن، مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعالها، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.