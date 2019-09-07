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قائد باريس سان جيرمان يتغزل في بقاء نيمار

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:12 م
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قائد باريس سان جيرمان يتغزل في بقاء نيمار
نيمار
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محمد علي
 
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قال قائد نادي باريس سان جيرمان الدولي تياجو سيلفا إنه سعيد للغاية ببقاء زميله ومواطنه نيمار دا سيلفا في صفوف نادي باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، وهذا بعد فشل صفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي.

تحدث تياجو سيلفا إلى وسائل الإعلام عقب نهاية مباراة البرازيل وكولومبيا بخصوص رأيه في مستوى زميله نيمار دا سيلفا، وقال: "نشكر الرب لأن نيمار لم يرحل عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، وهو أحد لاعبي العالم على الإطلاق، وقادر على تقديم الإضافة في أي مكان يذهب إليه".

وأكمل قائد باريس سان جيرمان تصريحاته قائلًا: "بقاء نيمار في صفوف باريس سوف يساعدنا بكل تأكيد في الموسم المقبل، نحن في باريس هدفنا هو الفوز بدوري ابطال اوروبا، وسوف نحاول أن نفعل ذلك في هذا الموسم".

نيمار وقيادة البرازيل

يذكر أن نيمار كان قد شارك رفقة منتخب بلاده في مباراة كولومبيا، ونجح جناح باريس سان جيرمان في أن يكون نجم المباراة، وذلك بعدما صنع الهدف الأول لزميله كاسيميرو، كما سجل الهدف الثاني للسيلساو في شباك كولومبيا، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

والجدير بالذكر، أن الهدف الذي سجل نيمار دا سيلفا في مباراة البرازيل وكولومبيا فجر اليوم، كان هو الهدف رقم 61 في مسيرة نيمار مع منتخب البرازيل "98 مباراة"، ليعادل نيمار بذلك رقم الظاهرة رونالدو، ويصبح في المركز الثاني في ترتيب هدافي المنتخب البرازيلي على مدار تاريخه خلف الأسطورة بيليه الذي سجل 77 هدف رفقة البرازيل.

 
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