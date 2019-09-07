البنتاجون: الولايات المتحدة تعمل على "صفقة جيدة" مع طالبان



وما زالوا يدربون ويدعمون القوات الأفغانية التي تقاتل طالبان الذين يخشون أن يصبحوا ضعفاء إذا غادرت الولايات المتحدة.



قال وزير الدفاع الامريكي "مارك اسبير" اليوم السبت انه بينما تسعى للحصول على اتفاق سياسي مع طالبان، لن تقبل واشنطن أي اتفاق بعد أن ألقت موجة من العنف بظلالها على محادثاتها مع الجماعة المتمردة.وانتقد القادة الأفغان بمن فيهم الرئيس أشرف غني مسودة الاتفاق الظاهرة التي تم التوصل إليها بين المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وممثلي طالبان في الدوحة هذا الأسبوع مع تصاعد العنف.وقال إسبير في مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الفرنسي: "وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي التوصل إلى اتفاق سياسي وهذا ما هو نعمل بجد من أجله الآن، وهذا لا يعني أننا سنتوصل إلى أي اتفاق".وأضاف: "سوف نتأكد من أن لدينا صفقة جيدة، صفقة جيدة بما فيه الكفاية تضمن على الأقل أمن بلادنا للمضي قدمًا ومسارًا أكثر إشراقًا للشعب الأفغاني".وبموجب مسودة الاتفاق مع طالبان، سيتم سحب الآلاف من القوات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة مقابل ضمانات بعدم استخدام أفغانستان كقاعدة لهجمات المتشددين على الولايات المتحدة وحلفائها.ومع ذلك، ووفقًا للاتفاقية، فإن اتفاق سلام كامل لإنهاء أكثر من 18 عامًا من الحرب سيعتمد على المحادثات اللاحقة "داخل أفغانستان".ورفضت طالبان الدعوات لوقف إطلاق النار وبدلًا من ذلك كثفت عملياتها في جميع أنحاء البلاد.وعاد المبعوث الأمريكي خليل زاد يوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب الجنرال سكوت ميلر، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان، لمواصلة المحادثات مع طالبان، التي قالت إن الاجتماع سار على ما يرام.وأفاد تلفزيون تولو الأفغاني أن الرئيس الأفغاني كان من المقرر أن يزور واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين فقط لإلغاء رحلته في اللحظة الأخيرة.وأنهت الولايات المتحدة دورها القتالي في عام 2014، وعلى الرغم من بقاء 20.000 من قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.