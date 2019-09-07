"التعليم": لازم نصبر على التطوير علشان ننقذ أولادنا

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ليس لدينا رفاهية الوقت كما مرت به تجربة التعليم فى فنلندا، موضحة في دولة بدأ تطوير التعليم منذ السبعينيات اما فى مصر لم يحدث ذلك إلا فى الوقت الراهن ولازم نصبر،قائلة لازم ننقذ الاولاد ونمنحهم تعليم جيد.





مديرة التعليم بفنلندا: متأثرة كثيرا بنظام الدراسة المصري



قالت جانا بالويارفي، مدير عام وزارة التربية والتعليم بجمهورية فنلندا، إنها متأثرة كثيرا بنظام التعليم المصرى وما قدمته الوزارة من خطة لإصلاح المنظومة، حيث تصارع لتحسن نظام التعليم فى مصر.



وتحدثت جانا، عن منظومة التعليم فى جمهورية فنلندا، لافتة إلى أن التعليم مهم جدا لدولة فنلندا لأنه حجر الاساس فى الجانب الاقتصادى، مؤكدة أنه بالرجوع إلى الستينيات كانت فنلندا تتعافى من آثار الحرب العالمية الثانية وكان اقتصاد فنلندا قائم على الزراعة والسؤال هنا كيف لدولة فقيرة لديها تعليم على أعلى مستوى.



وتابعت أنه بدون تعليم جيد لم نكن نصل الى ما وصلت إليه فنلندا، مشيرة إلى أن إصلاح منظومة التعليم فى فنلندا بدأت فى السبعينيات وكان هناك فكرة عبارة عن فتح نظام التعليم لجميع المواطنين فى دولة فنلندا مجاني فى التسع سنوات الأولى وتم إصلاح النظام التعليمى من خلال الاعتماد على الامركزية وتغيير التشريعات والمناهج وفى غضون 10 سنوات تم تغيير المحتوى التعليمى للسنوات الأولى والنظام الذى تم خلقه فى السبعينيات بقى كما هو عبارة عن طفرة وما زال مجان ولا توجد أى مصاريف فى التعليم قبل الثانوى وبعض الجامعات ولا بد من ضمان تعليم جيد لكل طفل.



وتابعت أن المعلم فى فنلندا لا بد وان يكون حاصلا على درجة الماجستير فجميع المعلمين حاصلون على درجة الماجستير، كما أن هناك وجبات تقدم للطلاب وتوفير بيئة تحفز الطلاب على التعلم الجيد، موضحة أن فنلندا خلقت فرص متساوية للتعليم فى جميع القرى والمناطق واهم شي هو وجود نظام تعليمى مبنى على المساواة والعدل.



وأكدت أنه يجب التركيز على التعليم وليس التوجيه والتساؤل عن ماذا يحدث فى الفصل داخل المدرسة لان الفصل به تغيير حقيقى ويجب أن يكون تركيز وزارة التعليم الفنلندى مرتكزا على هذا الأمر، موضحة أنه يجب أن يكون المردود فى التعلم تحفيز الطالب على التعليم وهذا ما تقوم به مصر فى مشروعها.



وأشارت إلى أنها لا توجد اختبارات الا فى مرحلة التعليم الثانوى، موضحة أن المدرسين فى فنلندا يقومون بالتقييم داخل الفصل ولديهم معلمين على كفاءة عالية، مشيرة إلى مجالس المدينة لديها دور كبير فى نظام التعليم الفنلندى والوزارة تمنحهم الخطوط العريضة، حيث تدير مجالس المدينة حوالى،98% من المدارس والباقى مدارس خاصةً.



وكشفت أن المعلم بدونه من الصعب الحفاظ على نظام تعليمى جيد، والمساواة موجودة فى قلب النظام التعليم فى دولة فنلندا.



وأضافت أن هناك فروق بين المدارس فى فلندا ولكنها الأقل على مستوى العالم، لافتة إلى أن هناك أولويات تعليمية مختلفة، حيث تحدد الوزارة المناهج والتمويل المطلوب، فالتعليم فى المستوى المحلى يطلب أن يكون لدى الطالب منهج محلى.



ولفتت إلى أنه لا يوجد نهاية فى النظام التعليم الفنلندى، مهما فعلت، مؤكدة أن الدراسة تبدأ فى السابعة من سن الطفل وهو سن متأخر جدا، متسائلة كيف نخلق نظام تعليمى مناسب لجميع أفراد المجتمع؟، قائلة ندرب الطلاب على مهارات سوق العمل.



وأكدت أن هناك تحدى لنظام التعليم ومن ثم خلقت فنلندا نظام تعليمى مرن يواكب متطلبات سوق العمل، فالحياة العملية مختلفة ونريد أشخاص فاهمين يستخدمون مهاراتهم التحليلية فى الحياة العملية، مؤكدة أن الحلول التقليدية قد لا تكون أفضل الحلول لتحسين الأوضاع والنظم التعليمية.



الجدير بالذكر أن مصر تعرض تجربة اصلاح التعليم فى المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم بحضور رئيسة جمهورية فنلندا السابقة.



قالت تاريا هالونن، رئيسة جمهورية فنلندا السابقة ورئيسة جامعة هلسنكى، إن المعلم هو أهم عنصر فى التعليم والتغيير وهو رأس المال البشرى الحقيقى فى إصلاح التعليم.وأضافت خلال فعاليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم، أن المعلم يجب أن يكون لديه القدرة فى التعامل مع الاطفال داخل الفصل والمدرسة، كما أن للاهالي دور فى إقناع الاطفال بالتغيير.من جانبها علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حديث رئيسة فنلندا، قائلة سيكون هناك تعاون لتدريب المعلمين، إضافة إلى وجود حملة بعنوان التربية الإيجابية بالتنسيق مع اليونيسيف تستهدف تشجيع الطلبة من خلال الأسر على التغيير والتطوير.