جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لأحياء النزهة ومصر الجديدة (صور)



وكلف محافظ القاهرة مدير مديرية الطرق في البدء في أعمال تطوير شارع زهراء المعادى الذي يربط بين شارع الخمسين والاتوستيراد والذي يخدم المناطق السكانية المجاورة، وتكليفه بالبدء بإعداد دراسة إنشاء كوبري علوي عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة نظرا" لوجود كثافة سكانية بالمنطقة. كما كلف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وإطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة.





قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بأحياء النزهة ومصر الجديدة، تفقد خلالها أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتشمل تطوير شوارع حسين كمال والثورة من تقاطعه مع الميرغني وصولا حتي كوبري أبو غزالة، وكذلك شوارع الحرية وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق مع إقامة عدد من كباري السيارات العلوية بالتقاطعات بالميادين المحورية بمصر الجديدة والتي سوف تساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.وأصدر المحافظ تعليماته خلالها لرئيس حي النزهة برفع مخلفات مشروع تطوير مخرج محور المليون شجرة.أكد علي ضرورة عودة الشئ لأصله فور الانتهاء من أي اعمال حفر لاحلال وتجديد المرافق والعناية بالمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مسار مترو مصر الجديدة من ميدان روكسي وصولا إلي ميدان رمسيس.ووجه المحافظ برفع كفاءة السور الفاصل بين المسارين وتنفيذه بنسق حضاري متميز، ومراجعة أسفل الكباري بمنطقة غمرة وإعادة تنسيقها مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة والتأكيد علي إغلاق فتحاتها بإحكام.ومن ناحية أخرى أصدر محافظ القاهرة تعليماته لإدارة المرور بتكثيف أعمال المرور في المنطقة الجنوبية، وخاصة بأحياء دار السلام ومصر القديمة والتصدي للمواقف العشوائية وإلزام السائقين بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم وتكليف لجنة مرورية تضم المرور وجهاز هندسة المرور والتخطيط وحى مصر القديمة للدراسة المرورية لشوارع الكنيسة الانجولية ومدخل الروضة وعمل التعديلات المرورية ووضع الإشارات المرورية في حالة الاحتياج.ووجه المحافظ رئيس حي دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني بسرعة دراسة توفير ارض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية ورفع لعبئ على كاهل المواطنين.