نتائج اختبارات حكام بني سويف
السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:05 م
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محمد الحسيني
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أجريت اختبار اللياقة البدنيه للإقسام المختلفة والحكام الجدد وذلك قبيل انطلاق الموسم الكروى 2019/2020 بملعب استاد بنى سويف الرياضى.
وشملت الاختبارات عدد 69 حكم بمحافظتى بنى سويف والفيوم بوجود لجنة الاختبارات المكونة من سامى فاروق رئيس لجنة الإعداد البدني وحسين فكرى ومحمد عاشوى وصالح عبد الحميد وإبراهيم عبد الوهاب وعصام حسانين .
وشهدت الاختبارات حضور مميز لمحمد فاروق الحكم الدولى السابق وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام بمنطقة بنى سويف وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم .
وأعرب ممثلة لجنة الاختبارات على سعادتهم بالتواجد ببنى سويف والتعاون الملوس والفعال مع لجنة الحكام بالمنطقة ومسوؤلى المنطقة وتذليل اى عقبات خلال الاختبارات .
وأسفرت نتائج الاختبار عن نجاح كلا من ( كريم سيد شلبي ومحمود خالد ومهند مجدي ومحمد علي ومحمد محمود ومحمد مجدي " سبعاوى " وخالد لطفى " ماندو " وعلى معوض واحمد سيد واحمد عاطف واحمد ربيع ياسين واحمد بركات ووائل خلف الله واحمد حبشي وهشام شعبان ) .
فيما فشل فى اجتياز الاختبارات كلا من ( حماده عبد التواب أحمد جمال و محمد أمين وحسام حسن وعمرو عبد التواب وعلى سيد عطا وحسين شاهين )
وشملت الاختبارات عدد 69 حكم بمحافظتى بنى سويف والفيوم بوجود لجنة الاختبارات المكونة من سامى فاروق رئيس لجنة الإعداد البدني وحسين فكرى ومحمد عاشوى وصالح عبد الحميد وإبراهيم عبد الوهاب وعصام حسانين .
وشهدت الاختبارات حضور مميز لمحمد فاروق الحكم الدولى السابق وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام بمنطقة بنى سويف وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم .
وأعرب ممثلة لجنة الاختبارات على سعادتهم بالتواجد ببنى سويف والتعاون الملوس والفعال مع لجنة الحكام بالمنطقة ومسوؤلى المنطقة وتذليل اى عقبات خلال الاختبارات .
وأسفرت نتائج الاختبار عن نجاح كلا من ( كريم سيد شلبي ومحمود خالد ومهند مجدي ومحمد علي ومحمد محمود ومحمد مجدي " سبعاوى " وخالد لطفى " ماندو " وعلى معوض واحمد سيد واحمد عاطف واحمد ربيع ياسين واحمد بركات ووائل خلف الله واحمد حبشي وهشام شعبان ) .
فيما فشل فى اجتياز الاختبارات كلا من ( حماده عبد التواب أحمد جمال و محمد أمين وحسام حسن وعمرو عبد التواب وعلى سيد عطا وحسين شاهين )
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