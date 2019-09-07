الشرينجيتو: ميسي يرحل عن برشلونة "مجانًا"

لا صوت يعلو في اسبانيا على صوت المفاجأة المدوية التي كشفت عنها تقارير إعلامية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الاسباني يحق له فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، الرحيل مجانًا الصيف المقبل، حيث آثارت تلك الأنباء العديد من التكهنات حول مستقبل اللاعب الأرجنتيني وهل يفكر في الرحيل بالفعل أم سوف يستمر مع البرسا.





رئيس برشلونة يعترف بإمكانية رحيل "ميسي"





جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة اعترف بوجود بند في عقد ليونيل ميسي يتيح له فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني والرحيل مجانًا عن البلوجرانا قبل نهاية عقده في موسم 2020 / 2021.





وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية أن ميسي وقع منذ عامين على عقد جديد لمدة 4 سنوات ينتهي في موسم 2020 / 2021، ولكن يوجد بند في عقد اللاعب يتيح له حرية الاختيار بخصوص رحيله عن النادي الصيف المقبل بشكل مجاني، متوقعًا استمرار "ميسي" سنوات عديدة مع البرسا.





الشرينجيتو يتوقع رحيل "ميسي" على طريقة "رونالدو"





وأكدت الإعلامية روتشا مارتينيز لبرنامج "التشرينجيتو" أنه تتوقع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة مجانًا.





وقالت "مارتينيز": " الكل شاهد كيف كانت مغادرة كريستيانو رونالدو لنادي ريال مدريد، أنا لا أستبعد تمامًا أن يغادر ليونيل ميسي برشلونة مجانًا".





أين يذهب ليونيل ميسي حال رحيله عن برشلونة





أكدت تقارير صحفية أن هناك عدة أندية ستكون مهتمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي حال رحيله عن برشلونة، ولكن هناك 4 أندية فقط تمتلك الإمكانيات المالية الضخمة للتعاقد مع اللاعب الأفضل في العالم، في مقدمتها مانشستر سيتي والذي يرغب في إعادة الشراكة الناجحة بين ليو ومدربه السابق جوارديولا لتحقيق النجاحات للفريق.





أما ثاني الأندية باريس سان جيرمان والذي يتطلع لضم "ميسي" من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك نادي يوفنتوس الإيطالي والذي يسعي للجمع بين الاسطورتين رونالدو وميسي في فريق واحد، أما آخر الأندية سيكون ريال مدريد وإن كان خيارًا صعبًا بسبب كونه الغريم التقليدي للبرسا.



