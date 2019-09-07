أنغام تُحيي حفلًا جماهيريًا بمسرح الماريكي 27 سبتمبر

تحيى المطربة أنغام، حفلاً جماهيريًا كبيرًا بمسرح الماريكى بكايرو فيستيفال سيتى بالمسرح المكشوف يوم 27 سبتمبر من الشهر الجارى، بمصاحبه أوركسترا المايسترو هانى فرحات، ومن المنتظر حضور جماهيرى غفير بعد عودتها لإحياء حفلاتها بالقاهرة.

وتغنى أنغام بالحفل: "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه ولا دبلت مطمنه ياريتك فاهمنى بقول نسياك".

يصاحب أنغام بالحفل مديرة أعمالها راندا رياض.

الجدير بالذكر أن أنغام سوف تحيى حفلاً كبيراً يوم الخميس 19 سبتمبر بفندق هيلتون كنجز رانش بالإسكندرية بمنطقه برج العرب.





على صعيد آخر، أعلنت الفنانة أنغام، فوزها بجائزة أفضل مطربة بمهرجان الفضائيات العربية، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت أنغام، هنأت زوجها الموزع أحمد إبراهيم، الذي فاز بجائزة "جلوبال ميوزك أوردز" لأفضل توزيع أغنية عن أغنيته "حالة خاصة جدًا" التي غنتها ضمن ألبومها الأخير.

ونشرت أنغام صورة لزوجها عبر حسابها الخاص على موقع "أنستجرام" وقالت: "الف مبروك احمد إبراهيم جائزة مستحقه الميدالية الفضية ‏عن توزيع أغنية حالة خاصة جداً".

وأعلن الإعلامي أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية، موعد انطلاق النسخة الـ10، وذلك يوم 13 سبتمبر 2019، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويكرّم المهرجان أشهر وأبرز القنوات الفضائية العربية، ونجوم الفن في الدراما والسينما العربية، وكذلك الإعلاميين المصريين والعرب المتميزين هذا العام.

يُذكَر أن الحدث في دوراته السابقة كرّم عدداً من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في المجتمع العربي ضمن كثير من المجالات.

وتضم لجنة المهرجان كوكبة كبيرة من النقاد، أبرزهم خيرية البشلاوي، وماجدة موريس، ورامي عبدالرازق.









وأحيت الفنانة أنغام حفلا غنائيا كبيرا علي خشبة مسرح القرية التراثية بمراوة بالسعودية، وذلك علي هامش فعاليات "حفلات صيف الباحه"، وشارك أنغام، الحفل الفنان الكبير محمد عبده، وسيقدم كل منهما للجمهور باقة من أجمل الأغاني، وسيشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث نفذت جميع تذاكر الحفل فور طرحها بأيام.