ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الوزراء عن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا: هتابع بنفسي شهريا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:46 م
Advertisements
رئيس الوزراء عن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا: هتابع بنفسي شهريا
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى التأمين الصحي بمحافظة المنيا واستمع إلى شرح عن المستشفى. 

كما تفقد رئيس الوزراء غرف العناية المركزة بالمستشفى واستمع إلى شرح عن تطويرها وتفقد المرضى والأسرة بها وتفقد جهاز فيروس سي. 

ووجه رئيس هيئة التأمين الصحي بضرورة إنهاء الاعمال بالتوقيتات المحددة قائلا لرئيس هيئة التأمين الصحي: "اي مشكلة تبلغني انا شخصيا  علشان أحلها ولا داعي للتأخير أنا هتابع بنفسي بتقرير شهري لأهمية المستشفى للمواطنين".   

وكان رئيس الوزراء قد تفقد قبل قليل الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مستشفيات مدبولي رئيس الوزراء المنيا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مبارايات ودية
البرازيل
2
x
انتهت
2
كولومبيا
كوستاريكا - أساسي
1
x
انتهت
2
أوروجواي - أساسي
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
0
x
انتهت
3
المكسيك
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
فرنسا
-
x
20:45
-
ألبانيا
تركيا
-
x
20:45
-
أندورا
صربيا
-
x
20:45
-
البرتغال
إنجلترا
-
x
20:45
-
بلغاريا