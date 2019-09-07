رئيس الوزراء عن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا: هتابع بنفسي شهريا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى التأمين الصحي بمحافظة المنيا واستمع إلى شرح عن المستشفى.





كما تفقد رئيس الوزراء غرف العناية المركزة بالمستشفى واستمع إلى شرح عن تطويرها وتفقد المرضى والأسرة بها وتفقد جهاز فيروس سي.





ووجه رئيس هيئة التأمين الصحي بضرورة إنهاء الاعمال بالتوقيتات المحددة قائلا لرئيس هيئة التأمين الصحي: "اي مشكلة تبلغني انا شخصيا علشان أحلها ولا داعي للتأخير أنا هتابع بنفسي بتقرير شهري لأهمية المستشفى للمواطنين".



