منع طائرة الرئيس الهندي من العبور بأجواء باكستان

رفضت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لسلوك نيودلهي مؤخراً.

ويأتي القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن "القرار اتّخذ نظراً لسلوك الهند".

وفي سياق آخر، قال مسؤول أمني هندي رفيع المستوى إن وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أصيب بطلقات خرطوش أطلقتها قوات الأمن في كشمير كان أمرًا مؤسفًا، لكنه يوضح أن الحملة الجارية، في المنطقة المضطربة الواقعة بجبال الهيمالايا منذ أكثر من شهر ، كانت إلى حد كبير سلمية.

وقال مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال "إذا وقع حادث واحد، فهذا أمر جيد".

وتوفي أسرار أحمد خان يوم الثلاثاء متأثراً بجراحه التي أصيب بها في رأسه خلال احتجاج يوم السادس من أغسطس، بعد يوم من إلغاء حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأحكام الدستورية التي منحت الدولة ذات الغالبية المسلمة الوحيدة في الهند بعض الحقوق السياسية والميراث في الأراضي.





زار قادة الجيش في الدولتين المسلحتين بالأسلحة النووية، قوات من مواقعهم الأمامية في الأيام الثلاثة الماضية وتعهدوا بالرد بشكل مناسب في حالة أي استفزازات من قبل العدو.

في يوم الثلاثاء الماضي، نقلت باكستان المئات من قواتها وقوات الكوماندوز الخاصة بالقرب من خط السيطرة، وهو خط عسكري يبلغ طوله 450 ميلًا ويعمل كحدود فعلية تفصل منطقة كشمير المتنازع عليها بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

وقالت مصادر، إن الانتشار يشير إلى أن المنافس الغربي للهند يستعد "لصراع قصير المدى".

اشتدت التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويًا الهند وباكستان، منذ عدلت نيودلهي المادة 370 التي منحت جامو وكشمير وضعًا خاصًا.

وكانت كشمير موضع خلاف بين البلدين منذ حصولهما على الحرية من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947. كلاهما يحكمها في أجزاء لكنهما يطالبان بها بالكامل.

وفي سياق منفصل، نبهت وكالات الأمن الهندية، في وقتًا سابقًا، مشغلي الموانئ على طول ساحل ولاية جوجارات الغربية لاتخاذ تدابير أمنية معززة لتجنب تسلل محتمل من قبل الكوماندوز المدربين من باكستان.

وقال استشاري لجميع الموانئ، "دخلت قوات الكوماندوز التي تدربها باكستان في خليج كوتش. ويعتقد أنهم تدربوا على الهجمات تحت الماء. لذلك، أمر باتخاذ أقصى درجات الأمن لمنع أي وضع غير مرغوب فيه في ولاية جوجارات".

وطلبت وكالات الأمن في الهند من مشغلي الموانئ وأصحاب المصلحة الآخرين وضع تدابير وقائية للتخفيف من الأعمال العدائية ونشر أقصى قدر ممكن من الأمن لسد المناطق الساحلية الجليلة ونشر حركة أي "سفن أو قوارب أو قوارب مشبوهة تقترب من السواحل".

وصرح قائد البحرية الهندية، الأدميرال كارامبير سينج، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، بأن هناك تقارير استخباراتية حول هجمات بحرية قام بها إرهابيون مدربون على تنفيذ هجمات تحت الماء قام بها جيش محمد.

ومن جانب آخر، كان قد اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء 21 أغسطس، حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لارتكاب أعمال وحشية بحق جميع سكان إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن عمران خان قوله: "إن الهند ليس من حقها احتلال كشمير"، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى لكي تنصت جميع المحافل الدولية في العالم إلى أصوات الأغلبية المسلمة في كشمير".

وكانت قوات الأمن الهندية في حالة تأهب عقب المواجهة مع باكستان منذ أن جردت نيودلهي ولاية جامو وكشمير المضطربة من وضعها الخاص.